El Port de Barcelona arranca la licitación de la futura conexión eléctrica del Moll Adossat

Nuevo paso en el ambicioso Pla Nexigen del Port de Barcelona, que aspira a electrificar los muelles para suministrar energía limpia a los barcos (buques de carga y también cruceros), que estos puedan apagar los motores auxiliares durante su estancia en la capital catalana y reducir de este modo las emisiones. El consejo de administración de la autoridad portuaria ha aprobado este martes la licitación del proyecto para instalar una nueva red eléctrica de media tensión entre la subestación Port, actualmente en construcción, y el Moll Adossat. Esta es la última gran obra pendiente de licitar este año dentro del ciclo inversor anunciado por el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, en febrero, y que supone una inversión de más de 332,5 millones de euros a lo largo de este 2025.

La aprobación de este martes especifica que el proyecto deberá incluir un doble sistema de líneas de suministro eléctrico de media tensión (25 kV), "permitiendo así, por un lado, la redundancia de la red de distribución que da servicio a las diferentes empresas y concesiones instaladas en el Moll Adossat, y por otro, el suministro de electricidad a las conexiones Onshore Power Supply (OPS) que se construirán en las terminales de cruceros y ferris", han asegurado desde el puerto en un comunicado. Se trata de dos líneas independientes: una suministrará electricidad a los OPS de este muelle desde la subestación Port, actualmente en construcción; la segunda, con origen en la subestación Cerdà, alimentará las nuevas terminales de este muelle y reforzará el suministro de la zona, que actualmente se realiza por un único punto situado al norte.

Presupuesto de 13,7 millones

La convocatoria de licitación, que tiene un presupuesto de 13.707.689 euros (IVA excluido), prevé que la empresa adjudicataria se encargue de redactar el proyecto técnico y ejecutar la obra, con un plazo de casi dos años, 23 meses y 15 días, según detallan fuentes portuarias.

Un crucero de MSC atracado en el Moll Adossat del Port de Barcelona en una zona en obras. / Zowy Voeten

Esta licitación constituye un "paso esencial" para el despliegue del Plan de Electrificación de muelles del Port de Barcelona —el Plan Nexigen—, después de que el consejo de administración adjudicara en enero de 2024 la construcción de las nuevas conducciones subterráneas entre el Moll de l'Energía y el Adossat, y que el pasado noviembre adjudicara la construcción de la nueva subestación eléctrica dentro del puerto, aseguran. En junio, se produjo la licitación del proyecto para instalar el sistema OPS en la Terminal G de cruceros, operada por la compañía Royal Caribbean.

Este conjunto de licitaciones incluye actuaciones en el recinto del Moll Catalunya (primera fase); la cuarta fase del Moll Adossat, donde se ubicará la tercera terminal de ferris; la nueva superestructura del muelle donde se situará la Terminal G de cruceros; el incremento de la capacidad de los bolardos y defensas para dotar de mayor operatividad, versatilidad y seguridad a los atraques; los nuevos puntos de amarre 34C, 34D y 34E para líquidos a granel en la cara este del Moll de l'Energia; la construcción y puesta en servicio del primer OPS para cruceros, que dará servicio a la terminal de MSC Cruceros; y la primera fase de los accesos a la zona Nou Llobregat, concretamente la ejecución de la superestructura ferroviaria que permitirá la operativa y el funcionamiento del nuevo acceso ferroviario.