Pedro Pérez-Llorca se traslada a México durante un año con el objetivo de elevar su facturación internacional un 25%

El despacho de abogados español Pérez-Llorca busca crecer en el exterior y su socio director, Pedro Pérez-Llorca, se mudará durante un año a Ciudad de México con el objetivo de elevar su facturación internacional más de un 25%. De hecho, la firma prevé que el 25% de sus ingresos correspondan a sus prácticas fuera de España -Portugal, México, Colombia-, lo que refleja la relevancia estratégica de los mercados exteriores en su plan de crecimiento.

Desde la apertura de su primera oficina internacional en Londres en 2015, Pérez-Llorca ha desarrollado una red internacional sólida con presencia en Londres, Nueva York, Bruselas y Singapur, así como una implantación doméstica en España, Portugal, México y Colombia, con siete oficinas locales en Madrid, Barcelona, Lisboa, Ciudad de México, Monterrey, Bogotá y Medellín. Esta estructura permite al despacho ofrecer un servicio de calidad homogénea y excelencia técnica en todas las jurisdicciones en las que opera.

La firma, asimismo, ha anunciado el lanzamiento de Scala, un proyecto interno destinado a aprovechar de forma integral las oportunidades que ofrece su proceso de internacionalización y a consolidar su posición como una de las principales firmas de servicios jurídicos en el ámbito iberoamericano.

“Queremos capturar y aprovechar con determinación las oportunidades que nos ofrece esta nueva etapa internacional. Scala representa nuestra voluntad de acelerar el futuro de Pérez-Llorca, manteniendo siempre nuestra vocación de excelencia y el compromiso con el talento y el desarrollo de todos nuestros profesionales”, señala Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca.

Como parte de este impulso, Pedro Pérez-Llorca se trasladará el próximo año a la capital mexicana, desde donde acompañará el trabajo de la firma en la América junto al equipo de liderazgo internacional encabezado por Iván Delgado, socio ejecutivo internacional con sede en Nueva York, apoyado por Jorge Mondragón, director en México, y Mauricio Piñeros, director en Colombia, así como junto con los órganos de dirección locales del despacho en estos países compuestos por socios mexicanos y colombianos. Pedro Pérez-Llorca continuará desempeñando sus funciones actuales, manteniéndose inalterados los órganos de gobierno y la estructura de gestión de la firma.