Nueva Economía
Nadal (PP) propone “una nueva modernización” de España basada en productividad, menos impuestos y recuperación del país de pequeños propietarios
El vicesecretario económico del PP defiende un modelo que premie el esfuerzo y devuelva poder adquisitivo a las clases medias, a la vez que critica el aumento del gasto público y la presión fiscal del Gobierno de Sánchez
Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP: "España cuenta con dos grandes capitales europeas: Madrid y Barcelona"
El Partido Popular quiere “volver a modernizar España”. Así lo ha asegurado su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, durante una intervención en el marco del desayuno infromativo "Nueva Economía" que ha tenido lugar hoy en madrid. En ella ha planteado la necesidad de impulsar una “nueva modernización” del país, centrada en elevar la productividad, reducir la carga fiscal y recuperar el valor del trabajo y del esfuerzo individual.
“España tiene que volver a ser un país de pequeños propietarios, donde el trabajo rente y el emprendimiento tenga oportunidades”, ha subrayado Nadal, que ha situado el fortalecimiento de las clases medias como eje central de la estrategia económica del PP.
Así, el dirigente popular ha insistido en que el objetivo de su formación es “que vuelva a merecer la pena trabajar”, algo que, a su juicio, pasa por incrementar los salarios a través de una mayor productividad y rebajar la imposición para que los ciudadanos perciban mejor el fruto de su trabajo. “Queremos que las familias prosperen, que el país avance y que la economía crezca sin asfixiar a quienes la sostienen”, ha añadido.
Críticas al modelo económico del Gobierno
Nadal ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “está esquilmando a las clases medias para financiar un incremento del gasto público muy por encima del crecimiento de la economía”. Según ha señalado, la inversión privada permanece estancada mientras la deuda pública y la presión fiscal crecen por encima de los países del entorno europeo.
El vicesecretario popular ha recordado que parte del crecimiento actual se apoya en el endeudamiento y que la subida de la recaudación tributaria recae sobre los asalariados, tanto por el aumento del IRPF como del IVA. “Los precios han subido un 23%, la cesta de la compra un 38% y el IRPF medio más de un 5%, lo que ha elevado la cuota media de 876 a 2.244 euros para una familia con un hijo”, ha precisado.
También ha alertado de que el PIB por persona ocupada sigue por debajo de los niveles de 2020, y ha vinculado parte del crecimiento económico a un “aumento puramente extensivo” derivado del crecimiento de la población y de la inmigración, más que de un avance real en productividad.
Energía, inversión y competitividad
En el terreno energético, Nadal ha defendido prolongar la vida útil de las centrales nucleares y ha reprochado al Gobierno que, “seis meses y 800 millones después del apagón”, siga sin ofrecer un informe oficial ni asumir responsabilidades. A su juicio, España sufre una “política energética ideologizada” que genera inestabilidad y bloquea proyectos industriales y urbanísticos por el déficit de acceso a la red eléctrica.
En materia de inversión, el dirigente popular ha advertido de que España ha perdido atractivo para los inversores nacionales y extranjeros, al destinar recursos “a otros fines en lugar de cerrar la brecha tecnológica y de capital humano con las economías más avanzadas”.
Reformas para “alcanzar a los mejores”
Para reducir la distancia de 20 puntos con Alemania y de hasta 40 con Estados Unidos en renta per cápita, Nadal propone aumentar la tasa de empleo —que, según él, es diez puntos inferior a la de los países nórdicos— y apostar por la eficiencia en el gasto para crear margen fiscal que permita bajar impuestos y atraer talento.
“Si trabajara un 13% más de españoles, podríamos incrementar la riqueza y reducir la presión fiscal, repartiendo los ingresos entre más contribuyentes”, ha afirmado. Nadal ha destacado además que los españoles trabajan de media 300 horas más al año que en el norte de Europa, pero sin disponer del mismo capital humano, tecnológico e institucional, lo que explica la brecha de productividad.
Finalmente, ha reivindicado que la política económica debe tener como meta “recuperar el sueño de prosperidad” que permita a España situarse de nuevo entre las economías más dinámicas de Europa. Según Nadal, los países del Este están reduciendo distancias gracias a reformas estructurales que impulsan la productividad, mientras que España “vive aún de los efectos de las reformas del PP durante la crisis del euro”.
