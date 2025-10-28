La ‘Nespresso’ de comida para perros Kibus Petcare cierra una ronda de 1 millón de euros

Su ambición es que los perros de todo el mundo se alimenten principalmente mediante su invento. Ni más, ni menos. “Creemos que tiene el potencial de llegar a eso, porque es una propuesta de valor que gana a la que hay ahora en el mercado”, se explica Albert Icart, cofundador de Kibus Petcare. La empresa ha nacido en Barcelona y está creciendo en España; pero ya contempla su salto a Francia para empezar esta conquista del globo terráqueo. Con eso en mente, acaba de atar una ronda “puente” de 1 millón de euros para financiar la fase de pulido de su invento, aunque ya piensa en la siguiente, una operación que destinará a “crecimiento fuerte” e internacionalización.

El artilugio es una máquina que funciona como si fuera una Nespresso (en tanto que convierte una especie de cápsula en el producto final) pero para alimentar a los perros. El aparato se nutre del alimento deshidratado que elabora la propia Kibus. Con ese compuesto, por un lado, y un depósito de agua por el otro, la máquina prepara el alimento en algo menos de 10 minutos, proceso de cocinado que puede gestionarse mediante ‘app’ móvil para controlar los tempos a distancia.

La propuesta ya suma 250.000 euros en ventas (va por el camino de terminar el año en los 500.000 euros) y 1,3 millones de euros en dos rondas de financiación. La primera, la que puso a rodar a esta empresa cofundada entre el propio Icart, Albert Homs y Marta Arisa, fue de 350.000 euros. Por aquel entonces, justo antes de la pandemia, Icart trabajaba en la empresa familiar, Piensos Picart, una compañía que se dedica precisamente a la elaboración de pienso para mascotas. Él se ocupaba del márketing, y de ahí que detectara el cambio de tendencia.

“Vi que cada vez había más fórmulas de alimentos alternativos para perros y gatos, que la cosa ya no iba de pienso o lata, sino que había congelados, refrigerados… y que cada vez había más preocupación por darle al animal alimentos nutricionalmente equilibrados”, recuerda este emprendedor. “El perro se ha convertido definitivamente en un miembro más de la familia, así que queremos alimentarlo como tal”, añade.

Al principio lo encajó como una amenaza para el producto convencional, pero luego entendió que era una oportunidad de negocio: “Un alimento congelado necesita ser almacenado en frío, si compras mensualmente, eso es almacenar 20 kilos de alimento en el congelador de casa”, calculó. En definitiva, que salud y comodidad tenían que ir de la mano. Y la Nespresso fue el último elemento de inspiración.

Vender más tras un lustro de desarrollo

Se han pasado unos 5 años desarrollando la tecnología y la máquina, que fabrican en China, en las instalaciones de un fabricante muy grande de electrónica de consumo, y que hoy venden mediante un modelo ‘online’ de suscripción. Actualmente, son una decena de trabajadores operando desde una oficina propia en Sant Cugat del Vallès, tras años en las instalaciones de Empenta, un programa de emprendimiento cofinanciado entre Acció (Generalitat) y Esade.

Hasta aquí han llegado con esos 350.000 euros y las primeras ventas, pero ahora que al aparato le queda solo corregir algunos detalles después de los comentarios de los primeros clientes, han cerrado una segunda ronda de 1 millón de euros para financiar estos arreglos, invertir en crecer en ventas en España y diseñar las siguientes fases de crecimiento, que serán sí o sí internacionales. Este dinero viene de BeHappy Investments y de un 'family office'.

De momento, la primera meta es alcanzar el millón de facturación, algo que esperan que ocurra a partir del año que viene. Les mantiene optimista algún que otro indicio, como haber podido descartar la cláusula de permanencia porque la retención entre los clientes es alta o que los usuarios actuales les escriban pidiendo nuevas recetas, que es por donde esperan crecer también los próximos años.