El Ibex 35 arranca al alza un día después de marcar su máximo histórico

16.027,60 puntos. Así abría el principal selectivo español un día después de alcanzar su máximo histórico en bolsa este lunes. Ha necesitado casi veinte años para hacerlo y, hoy martes, reafirma su seña. Así, el Ibex 35 arranca la jornada con alzas superiores al 0,24%, lo que le ha llevado a superar los 16.038 puntos minutos después de la apertura.

Iberdrola, que ha presentado resultados hoy y reporta un beneficio neto de 5.307 millones de euros entre enero y septiembre, lidera el verde y sube más de un 1,8%. Lo hace proque, a pesar que en términos brutos el beneficio es menor, no lo es si se excluyen plusvalías. Por ello, la empresa presidida por Ignacio Galán ha revisado al alza sus previsiones para 2025 y anticipa ganancias y dividendos récord al cierre del ejercicio.

Acompañan el verde de Iberdrola empresas como Acciona (+1,84%) y Ferrovial (+1,05%). "Acciona está compitiendo por conseguir la adjudicación de unos 1.100 millones de euros para realizar obras en el metro de Buenos Aires. En concreto, se pretende que la línea a reformar transporte a unos 300.000 pasajeros al día, por lo que las obras tienen una alta relevancia" atribuye el analista Javier Cabrera.

En el lado contrario, Repsol (-1,34%) y ArcelorMittal (-0,85%) registraban los mayores retrocesos. En el rojo, la metalúrgica es la que peor comportamiento está teniendo debido a "las bajas previsiones del consenso de analistas para sus resultados del tercer trimestre" explica el anañlista Javier Cabrera.

Otra protagonista del día es Duro Felguera, que ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón su plan de reestructuración para salir del preconcurso de acreedores. La compañía asturiana asegura contar con un “respaldo muy amplio” por parte de sus acreedores, tras varios meses de prórrogas desde la solicitud inicial en diciembre de 2024. Un respaldp que se ha visto confirmado en bolsa, donde ha reportado un alza disparada a más de un 20% en los primeros compases de la sesión de este martes, después de anunciar su salida del preconcurso y la presentación ante el juez de su plan de reestructuración para su homologación.

En concreto, las acciones del grupo de ingeniería y bienes de equipo asturiano subían un 17,18% en el Mercado Continuo, hasta 0,266 euros por título a las 9.10 horas, aunque minutos después ampliaban el alza al 20,48%, con un precio de 0,2735 euros.

El Nikkei de Japón cae un 0,2%

En el plano internacional, las primeras señales bursátiles llegaban desde los mercados asiáticos, reportando ligeras caídas. En Japón, el Nikkei ha retrocedido un 0,2% después de los récords alcanzados ayer, en una jornada marcada por el encuentro entre la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, que sellaron un acuerdo de cooperación en el procesamiento y suministro de tierras raras y minerales críticos. En Wall Street, los futuros apuntan a una jornada de estabilidad en torno a sus máximos históricos, en un día con menos actividad en la agenda económica.

En Europa, las bolsas abrían con signo mixto: Londres avanzaba un 0,14%, mientras París, Fráncfort y Milán cedían un 0,24%, un 0,2% y un 0,01%, respectivamente.

El petróleo también iniciaba el día con descensos. Así, el barril de Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,34%, hasta los 64,03 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, lo hacía un 1,39%, hasta los 60,46 dólares. En el mercado de divisas, el euro se mantenía estable en 1,1653 dólares, mientras el rendimiento del bono español a diez años descendía al 3,13%.