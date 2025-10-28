Iberdrola confía a PwC su auditoría a partir de 2027 en un contrato de más 30 millones

Iberdrola ha elegido a PricewaterhouseCoopers (PwC) como su nuevo auditor de sus cuentas anuales para los ejercicios 2027 a 2029, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

PwC tomará así el relevo como auditor a KPMG, que se encargará todavía de las cuentas de la energética correspondientes al ejercicio 2026, tras haber sido reelegido para esa labor. Se trata del mayor contrato que mantiene la 'big four' que preside Juanjo Cano en el Ibex 35 por auditoría en un contrato que en 2024 le reportó hasta 31,4 millones de euros de ingresos.

La elección de PwC por parte de Iberdrola llega después del fichaje del expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, como asesor externo de la consultora tras una enmienda impulsada por la formación vasca en 2022 que benefició a PwC y otras grandes firmas del sector al poder extender los contratos de auditoría más allá del límite máximo de diez años, siempre que se cumplan ciertas condiciones. La consultora que lidera Gonzalo Sánchez, con sede social en Bilbao igual que Iberdrola, mantienen una intensa relación desde 2010 en servicios de consultoría, que le llevaron a facturar hasta 41 millones el pasado año. PwC contrató también a Julián Martínez-Simancas, exdirector jurídico de Iberdrola.

Según añadió la compañía, el consejo de administración de Iberdrola propondrá a la junta general ordinaria de accionistas "esta designación en el momento oportuno". La eléctrica indicó que la selección de PwC como auditor para los ejercicios 2027 a 2029 se ha realizado por el consejo de administración tras un concurso liderado por la comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, "de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, así como en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad".