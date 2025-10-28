Iberdrola eleva a 180 millones el impacto del plan ‘antiapagón’ de REE y tardará años en trasladarlo por completo a sus clientes

Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, puso en marcha justo después del gran apagón medidas especiales para reducir el riesgo de un nuevo colapso. Un modo de operación reforzado para dar más estabilidad al funcionamiento del sistema, pero que tiene como contrapartida un aumento del precio de la electricidad a través de los servicios de ajuste. Iberdrola cifra en 180 millones de euros el impacto en sus cuentas de estas medidas ‘antiapagón’ y asegura que tardará años en poder trasladar este sobrecoste a sus clientes debido a los contratos plurianuales con precios fijos de la electricidad.

La manera en que Red Eléctrica se está dando más robustez a la red consiste en frenar un poco el uso de las energías renovables y dar prioridad a la utilización de energías tradicionales, fundamentalmente las centrales de gas. El uso del gas conlleva un coste extra en el precio final de la electricidad por el mayor uso de los servicios complementarios del sistema eléctrico. Un encarecimiento que se refleja en el recibo de luz de millones de hogares con tarifas reguladas (vinculadas en parte a la evolución del mercado), pero de momento no en las facturas de los usuarios con tarifas del mercado libro con precio fijo durante uno o varios años.

Iberdrola eleva el coste que ha asumido por este encarecimiento de los servicios de ajuste del sistema eléctrico hasta los 180 millones de euros en sus resultados hasta septiembre de este año (eran 150 millones en las cuentas del primer semestre del ejercicio), según se refleja en la documentación remitida a la la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Iberdrola puede ir trasladando estos mayores costes al precio de la electricidad que cobra a sus clientes cuando vencen las condiciones de sus contratos y se renuevan los precios fijados, pero no puede traspasarlo a la factura de los contratos multianuales aún vigentes. “Esto afecta los resultados, puesto que no hemos trasladado estos costes a nuestros clientes", ha explicado el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, en un encuentro con analistas con motivo de la presentación de los resultados financieros.

La compañía asume que tardará varios años en poder trasladar completamente este impacto negativo a los usuarios. Según la senda prevista por el grupo, a lo largo de 2026 podrá traspasar alrededor del 70% del sobrecoste según vayan renovándose los contratos y se alcanzará el 90% ya en 2027.

Red Eléctrica asume que seguirá aplicando estas medidas especiales al menos hasta principios de 2026. Desde el operador del sistema se justifica seguir utilizando de manera más intensa los servicios de ajuste del sistema eléctrico para evitar otro apagón todo el tiempo necesario, hasta que las nuevas medidas de control y supervisión del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) estén plenamente activas.