Los extranjeros ya compran cuatro de cada diez casas vendidasen Baleares

Baleares fue durante el año 2024 la comunidad autónoma que registró un porcentaje más elevado de viviendas compradas por ciudadanos extranjeros, el 42,3% del total, según los datos del Consejo General del Notariado.

El peso de la demanda extranjera en el mercado inmobiliario de las islas, con algo más de cuatro operaciones realizadas de cada diez durante el año pasado, no tiene parangón en ningún otro territorio nacional. Las islas multiplican por 3,6 la media nacional, situada en el 11,5%. Y dejan atrás a las comunidades con un mercado inmobiliario en el que la demanda extranjera demuestra más pujanza: la Comunidad Valenciana (38,9%), Canarias (38,3%), Murcia (31%) y Cataluña (21,9%).

En el resto de comunidades autónomas, la compraventa de viviendas por parte de extranjeros durante el año 2024 no registró porcentajes superiores al 20% del total, con Madrid en el 13,6%.

El Consejo General del Notariado señala también que, en ese porcentaje de compraventas del 42,3% registrado en Balears, la mayoría de las operaciones de compra fueron protagonizadas por no residentes extranjeros, un 26,9%, una cifra solo superada por las provincias de Alicante (35,9%) y Málaga (30,2%), mientras que los extranjeros que ya residen en Baleares protagonizaron un 15,4% de las operaciones de compra, ya sea porque compraron una segunda vivienda o pasaron del régimen de alquiler a la propiedad.

Porcentaje de compra de viviendas por parte de extranjeros por comunidad autónoma en 2024 / Consejo General del Notariado

La pujanza de la demanda extranjera de viviendas en Baleares, según el Consejo General del Notariado, se produce, además, en un contexto de alza de precios muy acusado. Hasta agosto de 2025, las islas lideran el precio de la vivienda plurifamiliar en España por comunidades autónomas, con 3.811 euros el metro cuadrado, 1.658 euros por encima de la media nacional, situada en 2.153 euros.

De esta forma, el precio medio de la vivienda plurifamiliar en Baleares por metro cuadrado supera en estos momentos al de Madrid (3.766), País Vasco (3.072), Cataluña (2.596), Canarias (2.288) y Navarra (2.214), las comunidades que, como Balears, se sitúan por encima de la media nacional, con datos actualizados hasta agosto de 2025.

Aunque el precio medio de la vivienda en Baleares se sitúa en esos 3.811 euros el metro cuadrado, hay municipios mallorquines cuyos valores medios registrados en las operaciones pulverizan esos precios por metro cuadrado. Entre ellos, Andratx (7.601 euros el metro cuadrado), Fornalutx (6.609), Calvià (6.374), Valldemosa (5.975), Pollença (4.877) o Santanyí (4.628), precios medios por municipio obtenidos por los notarios de las ventas registradas hasta agosto de 2025. Palma se queda en 3.840 euros el metro cuadrado de media, combinando los valores de la vivienda nueva y la usada.

Con estos precios, Baleares lidera también la tasa de esfuerzo de los ciudadanos para la adquisición de una vivienda, que el Consejo General del Notariado sitúa en el 8,1, frente al 5,1 de la media nacional, constatando igualmente que marca una curva ascendente en toda España desde el año 2013, periodo en el que los compradores menores de 30 años descienden en caída libre.