Aragón confina las granjas de gallinas al aire libre para frenar la gripe aviar

El avance de la gripe aviar, llegada en aves migratorias, preocupa al sector avícola en Aragón. La consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha implementado una serie de medidas sanitarias urgentes para prevenir la propagación de esta enfermedad tras detectar la semana pasada la presencia de grullas comunes muertas en humedales como la laguna de Gallocanta, Calatayud, el embalse de Maidevera y Aranda de Moncayo. Los análisis confirmaron la presencia del virus en estas aves migratorias procedentes del norte de Europa, donde se han registrado numerosos brotes.

Entre las medidas adoptadas, destaca la prohibición de criar aves de corral al aire libre en todo el territorio aragonés, salvo autorización expresa de las Unidades Provinciales de Recursos Ganaderos y Seguridad Alimentaria. Esta restricción, que estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026, busca minimizar el contacto entre aves domésticas y silvestres, principales portadoras del virus.

Para obtener una autorización, las explotaciones deben implementar barreras físicas, como telas pajareras, que eviten cualquier interacción con aves migratorias. El consejero de Agricultura, Javier Rincón, se ha mostrado confiado en que las medidas permitirán "minimizar el riesgo" al evitar el contacto de las gallinas en el exterior. "Son unas medidas que iremos analizando en función de la evolución de la enfermedad", ha dicho este martes.

Otras medidas incluyen la prohibición de utilizar patos, gansos u otras aves como señuelos, la cría conjunta de estas especies con otras de corral, y el uso de agua de depósitos accesibles a aves silvestres sin tratamiento previo.

Además, Rincón ha recordado que también se prohíben concentraciones de aves en ferias o exhibiciones al aire libre, salvo evaluación favorable del riesgo, y se exige proteger los depósitos de agua exteriores utilizados por motivos de bienestar animal. "Es la decisión más conveniente para el beneficio de un sector que cuenta con más de 500 explotaciones, algunas de ellas con millones de animales", ha explicado.

El riesgo principal es tener que sacrificar a todos los animales de una granja, con el riesgo y el coste que eso supone. Desde el Ejecutivo autonómico, además, se ha celebrado "la profesionalidad del sector" a la hora de coordinar medidas.

En el entorno de Gallocanta, donde actualmente se concentran más de 7.000 grullas en su migración desde el norte de Europa hacia zonas más cálidas, se han encontrado más de 500 ejemplares muertos según las últimas estimaciones. Las muestras recogidas fueron remitidas al Centro de Sanidad Aviar de Aragón y Cataluña (CSAC), que ha confirmado la presencia de esta enfermedad. El consejero ha señalado, en todo caso, que las medidas son generales por la presencia de casos en la Sotonera, el Aranda o Calatayud. "Con el paso del tiempo pueden aparecer en cualquier lugar", ha dicho.

¿Qué es la influenza aviar?

La influenza aviar, de los subtipos H5 y H7, es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar elevadas tasas de mortalidad en aves de corral en menos de 24 horas, con un impacto devastador en la producción y comercialización avícola.

En España, se han notificado 14 focos en aves domésticas y más de 50 en aves silvestres en regiones como Andalucía, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Cataluña.

El Gobierno de Aragón subraya la importancia de reforzar la bioseguridad en las explotaciones, limitando visitas, controlando accesos, utilizando ropa exclusiva y desinfectando entradas y vehículos. Las explotaciones camperas o ecológicas podrán seguir comercializando sus productos, siempre que cumplan con estas medidas y mantengan actualizados sus datos en el registro oficial.

Con estas acciones, Aragón refuerza su compromiso con la protección del sector avícola, clave para la economía regional, frente a una amenaza sanitaria de graves consecuencias. El Departamento de Agricultura reitera su colaboración con los productores para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema productivo.