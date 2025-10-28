Alquiler Seguro anuncia que presentará alegaciones contra la propuesta de sanción: "es abusiva y desproporcionada"

Alquiler Seguro alegará en contra de las acusaciones que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanzó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Según un comunicado que ha hecho público esta mañana, Alquiler Seguro ha confirmado que ha recibido la propuesta de sanción, por importe de 3,6 millones de euros, del Ministerio de Consumo. Sin embargo, ha asegurado que cumple con la ley y ha rechazado las acusaciones de llevar a cabo prácticas abusivas en la gestión del alquiler.

En este sentido, ha remarcado que todos los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son transparentes, públicos y voluntarios, incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato, que recaen exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación servicios.

Por ello, Alquiler Seguro considera que el importe que el Ministerio de Consumo fija en la propuesta de sanción es "abusivo y desproporcionado". "La compañía rechaza la imposición de cualquier tipo de sanción y defenderá la legalidad de sus acciones en la fase de alegaciones", ha señalado.

La propuesta de sanción presentada por el Ministerio, que debe ser valorada ahora por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, continuará en fase de análisis durante los próximos meses, dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes.

Entre las irregularidades que apunta Consumo en su propuesta de sanción destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; a ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

La empresa lleva 3 sentencias ganadas

Esta empresa ya acumula un historial judicial que le ha llevado varias veces ante los jueces. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, ha salido victoriosos. Así, la compañía recordó en el comunicado que una reciente resolución del Juzgado de Primera Instancia nº 104 de Madrid ha vuelto a dar validez a su modelo de servicios, al confirmar que las prestaciones que ofrece a los inquilinos son completamente voluntarias y aportan beneficios reales durante toda la vigencia del contrato de alquiler.

Con esta, ya son tres las sentencias favorables que acumula la empresa, después de que distintos juzgados rechazaran las acusaciones presentadas en su contra. En esta última resolución, el tribunal desestimó la demanda de un arrendatario que reclamaba la devolución del importe abonado por el servicio de atención al inquilino.

El juez consideró probado que la contratación fue libre y sin imposiciones, recordando que el cliente podía haber optado por arrendar la vivienda directamente, sin intermediación de Alquiler Seguro. Además, el fallo subraya que el inquilino utilizó de forma reiterada las prestaciones incluidas en el servicio —como la gestión de incidencias—, lo que evidencia su utilidad práctica.

“La relación contractual entre las partes se desarrolló conforme a lo pactado y el precio abonado responde a un servicio efectivamente prestado”, recoge la sentencia, que concluye que no existe fundamento alguno para la devolución reclamada.

Desde Alquiler Seguro destacan que esta decisión judicial refuerza la transparencia de su modelo y aporta seguridad tanto a propietarios como a arrendatarios en el mercado del alquiler.