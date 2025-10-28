Ainoa, 22 años, muestra su plan de ahorro en pareja para los próximos tres años: "Meteremos cada uno 50 euros al mes, 5 euros cada dos semanas y tres euros cada semana"

Las subidas en los precios de la vivienda, unido a unos sueldos que se estacan e incluso disminuyen poco a poco, se ha vuelto el panorama actual de la economía en España. Es por ello que cada vez más veces uno se pregunta cómo poder ahorrar de la forma más eficiente. De hecho, los que suelen buscar métodos de ahorro más creativos son los jóvenes.

Este es el caso de Ainoa, una joven tiktoker de tan solo 22 años, que nos cuenta cuál va a ser el método de ahorro que va a seguir con su pareja. La idea de ambos es tener ahorrados unos 3.000 euros en un plazo de dos años y medio a tres años. Según comenta Ainoa "tenemos 120 euros ahorrados de momento".

La idea que tienen en mente será usar una hucha con lista de números, donde llevarán la cuenta del dinero que ingresen poco a poco. El proceso en este caso es simple: ambos deberán introducir 50 euros cada mes, 10 euros cada dos semanas y 6 euros cada semana.

De este modo, si siguen el plan establecido, e incluso van aumentando el ritmo progresivamente, llegarían a su meta de tener ahorrados 3.000 euros en un intervalo de dos años y medio, o como máximo tres.

Cómo motivar a los jóvenes a ahorrar

Con testimonios como el de Ainoa es cuando más claro nos queda que el ahorro es un gran obstáculo para los más jóvenes. Muchos de ellos ya sufren una desmotivación en lo que a guardar algo de su dinero se trata, ya que no saben cómo actuar de la forma más eficiente posible.

Es por ello que entidades bancarias como BBVA ofrecen ayuda a los más jóvenes, así como a sus padres y tutores, para conseguir que cumplan su meta de ahorrar dinero, a través de cuatro pasos clave:

Conocer la situación financiera actual : Ayudarles a identificar los ingresos, gastos habituales, ahorros o deudas que puedan tener. Además, es conveniente que se explique la importancia de tener un presupuesto

: Ayudarles a identificar los ingresos, gastos habituales, ahorros o deudas que puedan tener. Además, es conveniente que se explique la importancia de tener un presupuesto Definir metas financieras claras : Se debe motivar a los jóvenes a que fijen metas de ahorro, ya sean objetivos pequeños o de corto plazo. De esta forma, ayudaremos a que se comprometan con su ahorro y sientan satisfacción por lograr sus metas financieras

: Se debe motivar a los jóvenes a que fijen metas de ahorro, ya sean objetivos pequeños o de corto plazo. De esta forma, ayudaremos a que se comprometan con su ahorro y sientan satisfacción por lograr sus metas financieras Establecer una estrategia de ahorro : Es recomendable abrir una cuenta de ahorro, estableciendo un porcentaje de dinero para ahorrar de forma regular

: Es recomendable abrir una cuenta de ahorro, estableciendo un porcentaje de dinero para ahorrar de forma regular Mucho seguimiento: Sería aconsejable incentivar el proceso de ahorro con regularidad, reforzando así la responsabilidad financiera de los jóvenes

Con todo ello, el objetivo principal de estas medidas sería ofrecer a los jóvenes un manejo más óptimo de su dinero, promoviendo la conversación financiera entre adultos y jóvenes. De este modo, las instituciones económicas suelen apoyar el desarrollo de hábitos financieros en los más jóvenes.

Al fin y al cabo, la educación financiera se ha convertido en un elemento esencial para una sociedad donde los procesos financieros y ahorrativos se han vuelto cada vez más complejos.