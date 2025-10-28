Abanca gana 670 millones hasta septiembre y dispara su rentabilidad al 15,1%

Abanca ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio atribuido de 670,4 millones de euros, un avance del 5% sobre los 638,4 millones obtenidos en el mismo periodo de 2024, según los últimos datos revelados ante la CNMV.

La entidad destaca que este resultado se apoya en una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 15,1 %, un dato que subraya la calidad recurrente de sus ingresos y la eficiencia en la gestión de su balance.

Principales impulsores del crecimiento

Volumen de negocio sólido. El banco ha elevado su volumen de negocio a más de 134.000 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 5,6%.

Crecimiento del crédito y captación de clientes.

En nuevas formalizaciones de crédito, Abanca crece un 52,6% interanual en el segmento de particulares y casi duplica el volumen en empresas.

La captación de recursos de clientes creció un 5,2%, contribuyendo además al fortalecimiento de su posición en fondos de inversión, donde ya captó una cuota del 7% del mercado acumulado.

Más de 118.000 nuevos clientes se sumaron al banco en el mercado ibérico durante el año, con un 70% de esas altas procedentes de zonas diferentes a su territorio de origen.

Control de costes y eficiencia operativa. Gracias a las sinergias derivadas de sus integraciones y a las medidas de eficiencia implementadas, Abanca ha logrado contener los gastos de explotación, que han descendido trimestre a trimestre.

La ratio de eficiencia se sitúa ahora en el 51,4%, mejorando 54 puntos básicos en el último trimestre.

Activos de calidad y prudencia en provisiones.

La tasa de morosidad se ha reducido hasta el 2,2%, con una cobertura de activos dudosos del 81,8%.

El coste del riesgo permanece bajo control en 0,20%.

Fortaleza de capital, respaldo inversor y retos por delante

Abanca muestra una ratio CET1 del 13,3% y un ratio de capital total del 17,8%, que le permiten superar los requisitos regulatorios con holgura.

La solvencia del banco ha sido reconocida por agencias de rating: Moody's mejoró su calificación en dos escalones hasta la categoría A, mientras que su última emisión de 500 millones de euros logró una sobresuscripción de más de ocho veces el monto ofertado, con inversores de más de 25 países interesados.

No obstante, en el panorama bancario español el crecimiento del beneficio de Abanca (5%) palidece frente a otras entidades que ya han reportado incrementos mucho mayores en sus resultados interanuales en 2025.

Internamente, el banco sigue apostando por su estrategia de expansión ibérica y consolidación comercial. Pero no ha detallado aún decisiones de dividendos extraordinarios o nuevas adquisiciones inmediatas.

Abanca ha presentado unas cifras sólidas a septiembre de 2025, con crecimiento ordenado, rentabilidad elevada y una gestión prudente del riesgo. En un sector donde la competencia y los costes de financiación son crecientes, el banco parece consolidarse como uno de los más robustos del panorama ibérico. Ahora deberá mantener ese impulso y demostrar que puede seguir escalando en eficiencia y competitividad en 2026 sin sacrificar la estabilidad de su cartera.