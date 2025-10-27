Un sistema energético más robusto: la clave del II Foro 'Energía y Descarbonización'

España cerró 2024 con un 56% de generación eléctrica renovable y un 75% de electricidad descarbonizada si se incluye la nuclear. Son datos del Informe APPA Renovables sobre Energía Renovable para una Economía Competitiva, que cifra en 6.710 millones de euros anuales el ahorro potencial para la economía gracias a la electrificación. En este contexto, El Periódico, El Periódico de España, Activos y Prensa Ibérica organizan la segunda edición del Foro 'Energía y Descarbonización'. El evento tendrá lugar el próximo jueves, 6 de noviembre, en el Espacio Bertelsmann (O'Donnell, 10), en Madrid.

El evento reunirá a reguladores, empresas y centros tecnológicos para analizar cómo dotar de resiliencia, flexibilidad e innovación al sistema energético ante el reto de integrar más renovables y garantizar el suministro. La jornada comenzará con la bienvenida de Joan Batalla, presidente de SEDIGAS, para dar paso a la Mesa de expertos ‘Generación eléctrica y resiliencia del sistema ante apagones’, que contará con la participación de Robert Navarro, director general & CFO de RWE Renewables Iberia, Daniel Fernández Alonso, director de Regulación, Comunicación, RRII y ESG en Engie y Carlota Pi, CEO DE Holaluz. Moderará la mesa Javier Muñoz, director de comunicación de APPA Renovables

Posteriormente, tendrá lugar la Mesa de expertos ‘Almacenamiento energético y redes inteligentes: seguridad, flexibilidad e innovación’, con los ponentes Gonzalo Torralbo, director comercial y Relaciones Institucionales en RECYCLIA, Anna Casas Llopart, Head of Flexibility en OCTOPUS ENERGY ESPAÑA y Raúl Escamilla, Business Development Director Power Systems de Schneider Electric. La moderación correrá a cargo de Eugenio Domínguez, vicepresidente de AEPIBAL.

A continuación vendrá una intervención individual por parte de Julio César Nieto, presidente de ACIE, cuyo título es 'Intervención individual. Hacia un sistema eléctrico y de gas más eficiente: la mirada de las comercializadoras'. Tras una pausa para el café, vendrá la Mesa de expertos Gases renovables, Hidrógeno y Biometano para la transición del sistema gasista’, a cargo de Javier Brey, presidente de AeH2, Jacobo Canseco, head of Green Energy en AXPO Iberia, Miguel Mayrata, director de Redexis Renovables, Javier Dufour, responsable de la Unidad de Sistemas en IMDEA Energía y Javier Prados, director en España de CIP, con la moderación de David Fernández, vicepresidente de AEBIG.

Posteriormente, tendrá lugar la Mesa de expertos ‘Aplicaciones en la industria y oportunidades de innovación’, que pretenderá conocer soluciones innovadoras de descarbonización a través de diferentes vectores energéticos, la economía circular y la eficiencia energética, así como mecanismos vigentes de financiación para facilitar su implantación. Entre los ponentes se hallará Patricia Castellote, responsable de energía en Alcampo, David Asín, Director Desarrollo de Negocio - Hidrógeno y descarbonización de Linde Iberia, Mercedes Ballesteros, directora del departamento de Energía del CIEMAT y María Satrústegui, Directora Técnica de Nomad Solar Energy.

Para concluir, el evento será clausurado con la intervención de Joan Groizard, Secretario de Estados de Energía.