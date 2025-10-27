Trabajadores
El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
La incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial a nuestras vidas ha revolucionado el empleo en nuestro país. Ahora los profesionales que se dedican a este sector son de los más demandados y mejor pagados pero todavía quedan empleos de toda la vida que necesitan trabajadores.
Este es el caso de los mecánicos, una profesión que siempre tiene una alta demanda por su nivel específico de conocimiento. Los mecánicos necesitan una formación para trabajar ya que, además, pueden hacerlo en distintos sectores: desde reparación de vehículos hasta maquinaria o equipos industriales.
Su labor resulta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los motores, sistemas eléctricos, frenos, transmisiones y demás componentes que intervienen en el rendimiento y la seguridad de cualquier medio mecánico. Además de reparar averías, se encargan de realizar revisiones periódicas, detectar fallos antes de que se produzcan y sustituir piezas desgastadas o defectuosas.
Su trabajo combina conocimientos técnicos, precisión y capacidad de análisis, por eso son tan demandados en el mercado laboral.
En el portal de empleo de la web del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), ‘Empléate’, puedes buscar entre los miles de empleos disponibles. En este caso si buscas trabajo como mecánico sólo tienes que poner esta palabra en el buscador y aparecerán unas 2.500 vacantes para trabajar en este sector.
A partir de ahí ya podrás filtrar por tipo de contrato, jornada, experiencia requerida, estudios y/o provincia en la que buscas trabajo. Una vez seleccionada, también puedes apuntarte a la oferta de empleo a través del portal de empleo siempre que estés dado de alta en la plataforma.
Ofertas de trabajo de mecánico
En la web del SEPE encontramos decenas de ofertas de trabajo de mecánico en nuestro país para los que se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y para el que no se necesita experiencia previa.
Algunas de estas vacantes son:
- Una persona para trabajar en el sector cerámico como mecánico en Castellón con un sueldo de entre 18.000 y 19.000 euros brutos al año.
- Dos vacantes para trabajar en la reparación y reconstrucción de remolques y semirremolques en Guadalajara. Sueldo de entre 25.000 y 27.000 euros brutos al año.
- En La Rioja se busca a un mecánico para el mantenimiento y reparación de vehículos ligeros, camiones y maquinaria pesada. El salario es de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año
- En Cáceres se busca un mecánico de automóviles y maquinaria para la construcción de obras públicas. El suelo es de entre 20.000 y 21.000 euros al año.
- Se busca un aprendiz de mecánico en Sevilla para reparación de maquinaria de construcción tipo hormigoneras, amoladoras, taladros, etc. El sueldo es de entre 15.000 y 17.000 euros brutos al año.
- En Navarra se busca un mecánico para mantenimiento y reparación de vehículos a motor.
