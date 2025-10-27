¿Puedo pedir la pensión compensatoria si ya estoy divorciada? Laura Lobo, abogada de familia, lo aclara

Cuando una pareja decide poner fin a su matrimonio, las emociones, la incertidumbre y las decisiones legales se entrelazan en un proceso complejo que puede tener consecuencias duraderas. Uno de los aspectos más relevantes en muchos divorcios es la pensión compensatoria, un derecho que tiene como finalidad equilibrar las diferencias económicas entre los cónyuges tras la ruptura. Sin embargo, no todos conocen cuándo y cómo puede solicitarse, y muchas personas llegan tarde a este tipo de medidas.

Pensión compensatoria

La pensión compensatoria está regulada en el artículo 97 del Código Civil español y se aplica en aquellos casos en los que el divorcio genera un desequilibrio económico entre los cónyuges. Es decir, cuando uno de ellos queda en una situación más desfavorable en comparación con la que tenía durante el matrimonio. A diferencia de la pensión de alimentos (que se destina a los hijos), esta está pensada para proteger al cónyuge que queda en peor situación económica.

Es habitual que, por desconocimiento o falta de asesoramiento legal, algunas personas no soliciten esta pensión en el momento del divorcio. Más adelante, cuando las consecuencias económicas de la separación comienzan a hacerse evidentes, surgen las dudas: ¿puedo pedir la pensión compensatoria aunque ya esté divorciada? ¿Puedo reclamarla años después si cumplo con los requisitos? La abogada especializada en Derecho de Familia, Laura Lobo, ha abordado este tema en su cuenta de Instagram y aclara esta cuestión con total claridad.

Según explica la letrada, la respuesta es no: no puedes pedir la pensión compensatoria si ya estás divorciada y no la solicitaste en su momento. La razón principal es que esta pensión solo puede acordarse en el momento del divorcio, ya que es entonces cuando el juez valora si existe un desequilibrio económico entre las partes. El derecho a solicitarla no se mantiene de forma indefinida ni puede recuperarse con el paso del tiempo.

Laura Lobo aclara que esta prestación no puede valorarse tiempo después, incluso aunque concurran todos los requisitos necesarios para concederla. Si la pensión compensatoria no se solicita expresamente en el proceso de divorcio, el juez nunca se pronunciará de oficio. Esto significa que, aunque el cónyuge haya renunciado a su carrera profesional para cuidar del hogar o de los hijos y esté en desventaja económica tras la ruptura, si no lo pide en su momento, pierde el derecho a recibirla.

Además, la abogada insiste en un aspecto clave: es imprescindible pedir la pensión compensatoria de forma expresa. No basta con que existan razones justificadas o con confiar en que el juez tomará la iniciativa. “El juez no puede conceder esta pensión si ninguna de las partes la solicita. No actúa de oficio, aunque haya un claro desequilibrio económico”, señala Laura Lobo. Por eso, contar con asesoramiento legal durante el proceso de divorcio es fundamental.