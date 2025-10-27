Nuevas restricciones para los conductores mayores de 65 años: así es el nuevo modelo de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado una serie de regulaciones que afectan a los conductores mayores de 65 años. La institución se ha propuesto llevar a cabo cambios sustanciales en la regulación: se sustituye la retirada automática del carnet por un plan personalizado de restricciones para los conductores con edades superiores a los 65 años.

Según la DGT, el objetivo de estas medidas sería ofrecer un trato más personalizado a los mayores, apostando por un equilibrio entre la seguridad vial y el derecho a la movilidad.

Se estima que el total de conductores que superan este umbral de edad ascendería hasta los cuatro millones de personas. Sin embargo, la regulación ahora mismo solo afectaría a unos 250.000 conductores.

Un modelo personalizado de restricciones para los mayores

Las principales responsables de Tráfico han apostado por un trato más personal y exhaustivo del conductor, mediante evaluaciones médicas y psicológicas. Por ello, a cada conductor se le impondrán distintas restricciones según sus distintas limitaciones.

Estas restricciones vendrán reflejadas en el propio carnet de conducir, a través de un código numérico ubicado en la parte posterior de este. Entre las limitaciones más comunes figuran:

Se prohíbe circular de noche o en condiciones de baja visibilidad .

o en condiciones de . Se imponen límites de desplazamiento , restringiendo la conducción a zonas geográficas concretas.

, restringiendo la conducción a zonas geográficas concretas. Es obligatorio conducir acompañados en trayectos largos .

. Es obligatorio el uso de gafas o audífonos, mediante informe médico.

Las consideraciones de DGT con los conductores

A través de la Dirección General de Tráfico, se ha hecho hincapié en que “seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor”. Por ello, han querido apostar por un sector que, según sus informes, no provocaría más accidentes que otros grupos de edad, sino que suelen compensar la pérdida de reflejos con una mayor precaución y experiencia al volante.

En todo caso, se seguirá manteniendo un control clínico adecuado para los conductores de mayor edad con el fin de “aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos”.

Algunas asociaciones de mayores ya habrían comenzado a mostrar su apoyo a las medidas establecidas por la DGT. Por otro lado, algunas autoescuelas aconsejarían ser cuidadosos y comenzar reforzando la comunicación con los conductores, para así evitar cualquier confusión.

Este cambio en la regulación supone toda una revolución para los conductores mayores de 65 años, quienes podrán disponer de un trato más adecuado a su situación médica y psicológica, sustituyendo el modelo anterior donde la retirada directa del carnet se convertía en la opción más rápida y efectiva.