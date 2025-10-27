El IEE estima que los aranceles tendrán un impacto de hasta seis décimas en el PIB español entre 2025 y 2026

El 'tsunami' arancelario del presidente de EE.UU., Donald Trump, dejará huella en la economía española, a pesar de su extraordinario desempeño. Así lo ha vaticinado el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que considera que la subida de tasas impulsada por Washington tendrá un impacto de entre una y dos décimas de PIB en el 2025, y de hasta de cuatro décimas del PIB en 2026.

El presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, junto a la Catedrática de Economía Aplicada de Universidad Complutense de Madrid, María Concepción Latorre, han presentado este lunes en rueda de prensa el informe "La incidencia en la economía española de las subidas arancelarias. Índice de Barreras Comerciales 2025", en un acto cuyo desarrollo recoge 'Europa Press'.

"Nuestra exposición a Estados Unidos en materia de exportaciones y también de importaciones es mucho más limitada que en el resto de países de la Unión Europea. Entonces nuestro impacto puede ser más a nivel indirecto y posiblemente tenga un impacto más a medio y largo plazo", ha explicado Íñigo Fernández Mesa.

Sin embargo, el informe del IEE apunta que los peores efectos pueden manifestarse en los sectores más integrados en las cadenas de valor comerciales entre España y EE.UU. Algunos de estos sectores son el farmacéutico, la metalurgia, industria auxiliar de construcción, química y fabricación de maquinaria y bienes de equipo.

Un problema añadido es la contracción de la inversión directa que España recibe de EE.UU. que suponía un orden del 15% del total y que ya ha empezado a contraerse significativamente este ejercicio, como consecuencia de la apreciación del euro sobre el dólar, y del menor interés de EE.UU. en invertir en el exterior, en un contexto de incertidumbre y contracción de los flujos comerciales.

Llegar a acuerdos comerciales como Mercosur

Por todo ello, el IEE considera que la política económica europea y española debe de dar una adecuada respuesta a este nuevo entorno. "La UE tiene las competencias comerciales, con lo que va a incorporar lo que se denominan aranceles de reequilibrio como respuesta a los aranceles de EE. UU., pero no está claro que esta sea la mejor solución, por lo que de imponerse se deberían redirigir los recursos obtenidos con estos aranceles a medidas de apoyo y de mejora de la competitividad de los sectores afectados", considera el 'think tank'.

Lo que sí parece positivo, según el IEE, es priorizar la ratificación de acuerdos comerciales, como el de Mercosur, para crecer en mercados alternativos y ahondar en todas aquellas medidas que consoliden el mercado único europeo y/o reduzcan en los sectores más afectados.

Además, el Instituto ha explicado que muchas empresas intentarán diversificar su mercado a países terceros y/o reconfiguren sus cadenas de valor para mitigar el aumento de costes que suponen los aranceles, a través del desplazamiento de las fases de producción finales a los países que sufran un menor nivel de aranceles por parte de EE.UU., algunos sectores, que están sufriendo una contracción de sus márgenes por los aranceles, es posible que a medio y largo plazo se vean obligadas a repercutir estos aranceles a sus clientes de EE.UU.