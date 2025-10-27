Confirmado por Hacienda: fraccionará el pago de la devolución del IRPF a mutualistas en estos casos

Miles de pensionistas en toda España siguen esperando la devolución del IRPF cobrado de más en sus pensiones procedentes de antiguas mutualidades laborales. La medida, derivada de la sentencia del Tribunal Supremo 707/2023, reconoció el derecho de estos contribuyentes a recuperar lo pagado indebidamente.

Sin embargo, recientemente ha surgido cierta confusión: ¿Hacienda fraccionará los pagos o será una devolución única?

Una sentencia y una ley que cambió las reglas del juego

La devolución del IRPF a mutualistas no es un gesto puntual del Gobierno, sino la consecuencia de una resolución judicial del Supremo que declaró que los mutualistas habían tributado más que los jubilados del sistema general.

Para canalizar esas devoluciones, el Ejecutivo incorporó en la Ley 5/2025, de 24 de julio, una disposición que permite a Hacienda gestionar las reclamaciones de forma más ágil y reconocer los importes correspondientes a los ejercicios 2019 a 2022, además de años no prescritos.

Una pareja de jubilados. / ARCHIVO

La Agencia Tributaria habilitó en su sede electrónica un formulario específico —disponible desde comienzos de año— que ha sido utilizado ya por más de 600.000 pensionistas, según fuentes del propio organismo.

Pagos fraccionados, pero no para todos

Recientemente se ha sabido que Hacienda fraccionará los pagos "por la complejidad de algunos expedientes", aunque desde la Agencia Tributaria matizan que no se trata de un fraccionamiento generalizado, sino de una decisión operativa que afectará solo a aquellos casos donde haya incidencias, falta de documentación o discrepancias de cálculo.

En otras palabras, el objetivo sigue siendo abonar las devoluciones en un solo pago durante 2025, aunque algunos contribuyentes podrían recibir parte del importe más tarde, a medida que se resuelvan sus comprobaciones.

Lo que dice (y lo que no dice) Hacienda oficialmente

En los portales del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, no hay ningún comunicado oficial que confirme un fraccionamiento masivo. El BOLINFORM de la Agencia —documento oficial interno publicado en julio— deja claro que las devoluciones deben tramitarse sin diferimientos y que se mantienen dentro del calendario de 2025.

No obstante, el propio Ministerio admite la complejidad de algunos expedientes, especialmente en casos donde los datos fiscales de las antiguas mutualidades no están completamente digitalizados.

Qué deben hacer los mutualistas

Los afectados deben comprobar si ya han presentado su solicitud a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, en el apartado “Mutualistas: solicitudes de devolución”.

Hacienda recomienda no volver a enviar el formulario si ya se ha tramitado correctamente, y esperar a la resolución individual, que se notificará electrónicamente o por correo, según cada caso.

También se recuerda que las devoluciones no tributan de nuevo y que el proceso es completamente gratuito.

Oficinas de la Agencia Tributaria. / ARCHIVO

La devolución del IRPF a mutualistas avanza, pero no todos los pagos llegarán al mismo tiempo.

El Gobierno mantiene el compromiso de cerrar la mayor parte de los expedientes antes de final de 2025, aunque los casos más complejos podrían resolverse por fases o con pagos parciales.

En definitiva, no hay un cambio de criterio oficial, sino una adaptación técnica a la realidad administrativa de un proceso que afecta a cientos de miles de pensionistas.