GreenForum Madrid: de los residuos a los recursos, una responsabilidad compartida

El próximo martes, 4 de noviembre de 2025, Madrid acogerá una nueva cita del #GreenForum bajo el lema “¿Residuos o recursos? La responsabilidad circular es compartida”, un encuentro organizado por Prensa Ibérica —a través de sus cabeceras El Periódico, El Periódico de España y Activos— que cuenta con la colaboración de LLYC y el impulso de Ecolec Waste Hub. La jornada, que se celebrará en la sede de LLYC (calle Lagasca, 88), aspira a tomar el pulso a la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) desde una perspectiva europea y a aterrizar su estado de implementación en España, con la participación de responsables públicos y directivos de sectores clave de la cadena de valor.

El programa arrancará a las 09.45 horas, con la bienvenida institucional a cargo de Iñaki Ortega, director general de LLYC, y Ferrán Boiza, director adjunto de El Periódico, en representación de Prensa Ibérica y LLYC. Será el preludio de una mañana breve e intensa pensada para condensar las principales tendencias regulatorias, los desafíos operativos que afrontan productores y distribuidores y las oportunidades económicas que abre la transición hacia un modelo circular real.

A las 10.00 horas se ofrecerá una introducción sobre “La Responsabilidad Ampliada del Productor en el ámbito europeo”, a cargo de Alejandro Manso, director de Asuntos Públicos de LLYC, que contextualizará el debate: armonización normativa, objetivos de recogida y valorización, nuevas exigencias de ecodiseño y trazabilidad, y la necesidad de datos comparables a lo largo del ciclo de vida del producto. Cinco minutos después, a las 10.05, llegará el núcleo del foro con una mesa de expertos titulada “Reflexión sobre el estado de la RAP en España”, moderada por Alejandro Manso, en la que se cruzarán miradas de la administración, las organizaciones empresariales y los sistemas colectivos de responsabilidad.

En ese panel participarán Cristina Aparicio, directora general de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid; Juan Ramón Meléndez, director general de RE-VISTE; Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad en AECOC; Carlos Prieto, director general de SIGNUS; Luis Moreno, director general de Fundación Ecolec; y Eva Pedrol, directora Senior de Asuntos Corporativos de LLYC. El objetivo es ofrecer una fotografía precisa del momento Responsabilidad ampliada del productor (RAP) en España: avances, brechas y palancas para acelerar su despliegue sin perder competitividad, desde la prevención y la reparabilidad hasta la creación de mercados estables para materias primas secundarias.

La sesión concluirá a las 11.30 horas con un café de networking que permitirá a los asistentes prolongar la conversación, impulsar colaboraciones público-privadas y compartir experiencias prácticas. Con este #GreenForum, Prensa Ibérica refuerza un espacio de diálogo que busca convertir los residuos en recursos y subrayar que la responsabilidad circular —como indica el lema— es compartida: implica a productores, distribuidores, administraciones y ciudadanía por igual. La cita es presencial, con plazas limitadas, en la sede de LLYC, en el corazón de Madrid.