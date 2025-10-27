Estos son los derechos del descanso que proporciona el Estatuto de los Trabajadores

Algunos todavía no tienen conocimiento de todos los derechos que poseen en materia de legislación laboral, ya sea la duración de las jornadas y pausas, o las principales retribuciones a las que pueden aspirar.

En este caso, los descansos son una cuestión que no se conoce tan en profundidad. Estas pausas en la jornada laboral poseen diferentes particularidades en función de la edad del trabajador, el sector e incluso el horario en el que se lleva a cabo la actividad.

De este modo, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece una serie de regulaciones con respecto al descanso de los empleados:

Si una persona trabaja más de seis horas seguidas en una misma jornada, se le debe proporcionar un descanso mínimo de 15 minutos

Si el trabajador es menor de 18 años , el descanso por cada seis horas ascenderá a los 30 minutos

, el descanso por cada seis horas ascenderá a los Se establece un descanso mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente

entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente Cada trabajador tiene derecho a un día y medio mínimo de descanso ininterrumpido a la semana (correspondiente al intervalo de fin de semana )

de descanso ininterrumpido a la semana (correspondiente al intervalo de ) Para los trabajadores menores de 18 años, su descanso semanal asciende a los dos días completos e ininterrumpidos

En todo momento, el documento alude a la imposición de sanciones económicas en caso de incumplir algunas de las regulaciones establecidas. Además, también se contempla la opción de un pacto entre la empresa y el empleado donde se redistribuyan los periodos de descanso, aunque hay que tener en cuenta que "dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley".

Algunas regulaciones especiales

Las leyes de trabajo contemplan algunos casos 'especiales', como podría ser el trabajo nocturno. En cuanto a este, solamente se considera como tal si se lleva a cabo entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Los empleados que desarrollen su actividad en este horario no podrán superar las ocho horas diarias dentro de un periodo de 15 días, prohibiéndose además la realización de horas extras. El objetivo de estas medidas sería que el bienestar de los trabajadores no se llegara a ver afectado.

Por otro lado, si hablamos de la hostelería, el transporte o el comercio, las regulaciones sufren ciertas modificaciones, sobre todo en cuanto a la flexibilidad que requiere la organización del trabajo. El Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo establece unas normas concretas para estas actividades.

De este modo, las pausas o los descansos entre estas 'jornadas especiales' podrán modificarse en función de la necesidad concreta, siempre y cuando respeten los mínimos legales y compensen al trabajador a largo plazo.

Las alternativas para los trabajadores

Siempre y cuando el trabajador demuestre que la empresa no está respetando sus descansos, este podrá presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. De este modo, las sanciones para la empresa oscilarían entre los 751 y 7.500 euros, dependiendo de la gravedad, reincidencia y perjuicio provocado al denunciante.

Además, aquí se menciona otro punto clave: la consideración de las horas extra. El Estatuto de los Trabajadores establece que todas las horas extraordinarios realizadas deben ser compensadas de manera justa, es decir, mediante una remuneración económica o con descansos compensatorios.

La legislación española actual contempla los derechos de los trabajadores como pilar fundamental para un desarrollo laboral adecuado. La labor de estas regulaciones sería mediar entre los trabajadores y las empresas, para así evitar cualquier procedimiento fraudulento. Sin embargo, son muchos los que todavía no son conscientes de las facilidades que poseen para denunciar estos casos, así como de los derechos que les suministran las leyes de trabajo.