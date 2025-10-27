La consultora de comunicación Roman adquiere a su rival Dédalo

Roman sigue ganando terreno en el competitivo mercado de la comunicación. La firma, reconocida como la consultora líder en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y una de las más destacadas en sostenibilidad, ha anunciado la adquisición de Dédalo Comunicación, una de sus principales rivales en el ámbito de la comunicación corporativa y financiera.

Con esta integración, Roman consolida su modelo de consultoría boutique y refuerza su presencia en los ámbitos corporativo, institucional y financiero. La operación le permitirá ampliar su oferta de servicios en áreas clave como los asuntos públicos, el marketing y la comunicación digital, el PR de consumo y la gestión de crisis, combinando la experiencia de ambas firmas bajo una estrategia común centrada en la excelencia y la innovación.

Dédalo suma 30 años de experiencia

Dédalo Comunicación, con más de tres décadas de trayectoria y una sólida reputación en comunicación estratégica y de crisis, ha trabajado para compañías de sectores como la energía, el medio ambiente, las finanzas, el inmobiliario y las telecomunicaciones. Sus socios, Roberto Santos y Andy Hazell, consideran que la unión con Roman abre una nueva etapa de crecimiento: “Este acuerdo nos permite explorar nuevas oportunidades para innovar y reforzar nuestro posicionamiento en el mercado”, afirmaron.

Por su parte, Silvia Alsina, presidenta ejecutiva de Roman, destacó la sintonía entre ambas compañías: “Dédalo comparte nuestra forma de entender la comunicación y el acompañamiento a los clientes desde la estrategia y la cercanía. No buscamos ser los más grandes, sino los mejores, y esta integración nos acerca un paso más a ese objetivo”, señaló.

No buscamos ser los más grandes, sino los mejores.

Roman crece a base de compras y el buen desempeño

Así, con 35 años de historia,Roman ha multiplicado por más de seis su facturación en la última década, impulsada por un crecimiento orgánico constante y por adquisiciones estratégicas como la de Villafañe & Asociados —especializada en análisis y medición de la reputación— o el estudio de diseño y branding La Casa de Carlota. Con oficinas en Madrid, Barcelona y Londres, y presencia en otros mercados clave, la firma se ha consolidado como referente del sector, siendo reconocida como la agencia más comprometida con la sostenibilidad, según el informe independiente PR Scope España 2023/24, y líder en asesoramiento en operaciones de M&A en España, de acuerdo con Mergermarket.

Roman ocupa además la segunda posición nacional tanto en volumen de operaciones, con 21.847 millones de dólares, como en número de transacciones (50), gracias al empuje de sus divisiones de Comunicación Corporativa y Financiera. La compañía ha registrado el mayor crecimiento del país, con un aumento del 266 %, y en el ámbito europeo contabiliza 52 operaciones valoradas en 37.686 millones de dólares. Este avance le ha permitido escalar 20 posiciones y situarse ya como la undécima consultora en los rankings europeo y mundial.

Ahora, la incorporación de Dédalo supone un impulso para Roman en un momento en que las empresas buscan socios capaces de combinar estrategia, reputación y sostenibilidad en un entorno empresarial cada vez más complejo y exigente.