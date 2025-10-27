El 65% de los autónomos cobra menos de 1.000 euros al jubilarse: así queda su pensión media

En España, la brecha entre las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos sigue siendo abismal, pese a ser un sector que genera el 16% del PIB. Según los últimos datos de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación de los autónomos apenas supera los 1.000 euros mensuales (1.007,8 euros/mes), mientras que en el régimen general —el de los asalariados— ronda los 1.660 euros.

Dicho de otra forma, dos de cada tres autónomos jubilados perciben menos de 1.000 euros al mes, una cifra que evidencia el impacto de décadas cotizando por las bases mínimas.

La herencia de cotizar "por lo mínimo"

Durante años, más del 80% de los trabajadores autónomos ha cotizado por la base mínima permitida, lo que ha limitado de forma directa el importe de su pensión futura. Aunque esta práctica permitía reducir las cuotas mensuales a la Seguridad Social, el ahorro inmediato se ha traducido en una merma importante en la jubilación.

Los expertos en pensiones recuerdan que la prestación de jubilación depende directamente de las bases de cotización y los años cotizados, de modo que los autónomos con trayectorias irregulares o con largos periodos sin cotizar acumulan aún más desventajas frente a los asalariados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. / ARCHIVO - JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS

Precisamente ante esto está luchando la Seguridad Social con sus políticas de 'relleno' de lo que se conocen como "lagunas de cotización".

La reforma de cotizaciones: ¿una solución a largo plazo?

Desde 2023, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales pretende corregir esta situación. La idea es sencilla: quien más gana, más cotiza, lo que en teoría debería mejorar las futuras pensiones del colectivo.

Sin embargo, sus efectos reales tardarán años en notarse. Los autónomos que ya están jubilados —o próximos a hacerlo— lo harán con bases históricamente bajas, y sus pensiones seguirán siendo modestas en comparación con el resto de trabajadores.

Además, las organizaciones del sector advierten de que el aumento de las cuotas para ciertos tramos puede generar más presión económica en un momento en que muchos pequeños negocios aún se recuperan de la inflación y la subida de costes, además del 'sorpasso' de la inmigración a los autónomos nacionales.

Una brecha que se agranda

El resultado de todo esto es un panorama preocupante: mientras la pensión media del régimen general ha crecido en los últimos años por encima del 4% anual, la del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se mantiene estancada en torno a los 1.000 euros.

Foto de un trabajador autónomo atendiendo a una clienta en su peluquería de Barcelona. / ARCHIVO - SERGIO LAINZ

Esto supone que los autónomos cobran, de media, un 40% menos que los asalariados jubilados. Una diferencia que se agrava especialmente en las grandes ciudades, donde el coste de vida hace que una pensión de esa cuantía resulte insuficiente.

UPTA exige cambiar el modelo fiscal

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado este lunes 27 de octubre su propuesta de reforma fiscal que busca reducir la carga impositiva de los autónomos y microempresas mediante la bajada del IRPF.

Eduardo Abad, Secretario General de UPTA, en una imagen de archivo. / ARCHIVO

La propuesta incluye además la creación de un Fondo de Equilibrio Fiscal que mantenga estable la recaudación total, beneficiando a los pequeños negocios sin perjudicar el equilibrio presupuestario.

El reto pendiente

En plena tensión y confrontamiento por el plan del Gobierno de subir la cuota de los autónomos en 2026, el futuro del colectivo pasa por concienciar sobre la importancia de cotizar adecuadamente, fomentar sistemas complementarios de ahorro y garantizar que la transición al modelo por ingresos reales no penalice a los autónomos con rentas más bajas.

Porque, de seguir así, las pensiones de los autónomos seguirán siendo la cara más visible de un sistema que premia poco a quienes más arriesgan.