Park4dis, el Google Maps para personas con movilidad reducida

Carlo Castellano es licenciado en ingeniería informática, está a punto de cumplir 60 años y si hay un problema que le ha atravesado gran parte de su vida es la dificultad para encontrar aparcamiento. Con una discapacidad que afecta a su movilidad, cuenta que encontrar plazas reservadas para él es todo un desafío.

Su proceso habitual empieza buscando en la página web del ayuntamiento del municipio al que se dirija. Una vez encontrado el registro, “si hay suerte”, confiesa, copia la dirección de la plaza de aparcamiento y la busca en el navegador. “Muchos datos no están actualizados, por lo que puedes llegar y ver que la plaza no existe”, lamenta. Aún peor es cuando la plaza está ocupada, “a veces de forma ilegal”, y debe volver a empezar.

Con este problema en mente —y consciente de que solo en España hay más de cuatro millones de personas con discapacidad reconocida—, hace seis años decidió poner en marcha una solución. El resultado de esa iniciativa se llama Park4dis, una especie de Google Maps para personas con movilidad reducida que ya ha recopilado más de 80.000 plazas en más de 700 ciudades y diez países.

De la frustración al emprendimiento

Detrás de Park4dis está la tecnología de Solmes, una start-up fundada por Carlo Castellano en Barcelona, con un equipo de cuatro personas, que el año pasado facturó 220.000 euros. “Es el ejemplo de cómo, a partir de una discapacidad, puede nacer una empresa de éxito”, asegura Castellano.

El reconocimiento, más que propio, cuenta con el respaldo de más 25 premios desde su fundación en 2019, como el Zero Project Award 2022 en el ámbito de Naciones Unidas. Sin embargo, el más reciente, lo consiguieron hace unos días en la 6ª edición del BNEW, donde SOLMES fue reconocida como Mejor 'Start-up' de Movilidad y se situó en el TOP 5 de empresas más innovadoras.

Desde el principio, la idea de Castellano fue crear una plataforma gratuita y abierta que unifique el registro de todas las plazas de movilidad reducida (PMR). "Cualquier usuario puede sugerir nuevas plazas, que nosotros validamos, o recibir información directamente de los ayuntamientos" traslada.

Además, Park4dis también ofrece información detallada sobre las normas específicas de cada municipio y permite comunicar incidencias directamente a las autoridades. "Al princio recuerdo que empezamos a organizar gymkanas con voluntarios, sobre todo en barrios de Barcelona y pueblos cercanos, para añadir manualmente las plazas desde la app, o incluso visitábamos los ayuntamientospara quenos facilitasen la información directamente" recuerda el empresario.

Ahora, gracias al apoyo de Google.org y su programa Google Fellowship, que en 2023 les otorgó una financiación de 1,5 millones de euros, están transicionando hacia Spot4Dis. Se trata de un proyecto que —mediante imágenes satelitales e inteligencia artificial— busca hacer mucho más eficiente la identificación de las plazas PMR y acelerar la expansión internacional.

Así, SOLMES cuenta que este modelo de colaboración abierta ha sido crucial para superar los retos propios del emprendimiento. En lo tecnológico, con universidades como la UPC y el apoyo de Google Fellows. En lo financiero, combinando fondos europeos y nacionales (Google.org, ACCIÓ, premios y subvenciones…) con contratos directos con administraciones públicas. Y en lo humano, conformando un equipo diverso y comprometido con la misión social.

Proximos pasos

Castellano adelanta que el próximo paso, en el que ya están trabajando, es incorporar sensores inteligentes que detecten si una plaza está libre u ocupada. La idea es que el sistema pida al usuario validar el aparcamiento mediante autenticación, y si no lo hace, se genere una alerta automática para el agente más cercano. Así se podrá controlar el uso fraudulento de las tarjetas, como el "típico caso del nieto que se lleva la tarjeta del abuelo a la playa" bromea. Confiesa que, por el momento, la parte de validación la tienen muy avanzada, y que el reto está en incorporar biometría (voz o rostro) para modernizar la apuesta.

Preguntado por el futuro de Park4dis, Carlo reconoce que su sueño sería integrar la solución dentro de Google Maps —esta vez el de verdad— y que Google adquiera su empresa. "No se si sucederá, pero sería la forma más efectiva de ayudar a un mayor número de personas.” No van mal encaminados, teniendo en cuenta el esfuerzo directo de la compañía tecnológica en SOLMES.

De lo que sí está más seguro es de que el éxito de su proyecto recae en su respuesta a una necesidad real. Esa, pues, sería para Castellano la clave de todo emprendimiento. "No sería capaz de crear una empresa sin el compromiso auténtico de resolver un problema" asegura. Esa convicción es la que le permite superar obstáculos y mantener el rumbo a largo plazo.