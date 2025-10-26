Despiden al director general de una compañía cotizada española y su reacción sorprende a todos

Una noticia de despido nunca es algo bien recibido, sobre todo si habías dedicado una buena parte de tu vida a la empresa. Este es el caso de Francisco, director general de una prestigiosa empresa española, de quien nos habla Camino Rodriguez en su libro 'El arte de reorientar una carrera con próposito'.

“No me lo podía creer. Esa persona era una institución en la compañía: debía llevar más de quince años a las riendas de aquella organización”, comenta la protagonista de libro cuando le informan sobre el despido de don Francisco. De este modo, afirma firmemente que “era de esas personas que consideraban que su trabajo era su vida, y así lo había demostrado en numerosas ocasiones”.

A través de este testimonio, la experta en reorientación laboral no solo pone el foco en cómo el empleado recibe la noticia, sino que también nos muestra su contexto laboral mediante la reacción de los compañeros de trabajo.

Los efectos del desempleo en España

Según la más reciente Estadistica de Despidos y su Coste, correspondiente al año 2023 y publicada por el Ministerio de Trabajo, el número de despidos en ese año alcanzó la cifra de 606.625, presentando una subida interanual del 14,8%. Del mismo modo, el total de trabajadores afectados fue de 593.182, suponiendo una subida del 13,9%.

Además, otros datos llamativos que nos ofrecen son las cifras y porcentajes de despidos según el sector de activivdad económica:

Sector servicios : 388.932 ( 70,8% )

: 388.932 ( ) Sector de la construcción : 80.863 ( 14,7% )

: 80.863 ( ) Sector industrial : 61.877 ( 11,3% )

: 61.877 ( ) Sector agrario: 18.041 (3,3%)

En general, el sector servicios se llevaría la peor parte, acumulando más de la mitad de los despidos, seguido de los sectores de la construcción y la industria con porcentajes menores del 15%. Por parte del sector agrario, este goza de los datos de despidos más bajos, con cifras que no alcanzan los 20.000 y un porcentaje menor de cinco puntos porcentuales.

Los grupos de población más afectados

Por otro lado, encontramos datos por sexo y grupos de edad de los despidos anuales del año 2023, donde los rangos de 25 hasta 54 años, en hombres, serían los más afectados:

De 16 a 19 años : 10.596, los despidos en hombres, 6.393, y en mujeres, 4.199

: 10.596, los despidos en hombres, 6.393, y en mujeres, 4.199 De 20 a 24 años : 49.541, los despidos en hombres, 28.735, y en mujeres, 20.797

: 49.541, los despidos en hombres, 28.735, y en mujeres, 20.797 De 25 a 34 años : 143.708, los despidos en hombres, 80.184, y en mujeres, 63.516

: 143.708, los despidos en hombres, 80.184, y en mujeres, 63.516 De 35 a 44 años : 152.109, los despidos en hombres, 86.484, y en mujeres, 65.617

: 152.109, los despidos en hombres, 86.484, y en mujeres, 65.617 De 45 a 54 años : 140.853, los despidos en hombres, 82.738, y en mujeres, 58.112

: 140.853, los despidos en hombres, 82.738, y en mujeres, 58.112 De 55 y más años: 109.225, los despidos en hombres, 69.609, y en mujeres, 39.613

Además, el Ministerio de Trabajo ha señalado que las comunidades autónomas líderes en desempleo serían la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, con cifras de 109.102, 107.983 y 107.849, respectivamente. Por debajo de ellas se encontraría la Comunitat Valenciana, con unos datos de 70.758 despidos anuales.

En general, el resto de datos de despidos son menores en cuanto a canrtidad se refiere, sitúandose entre los 8.000 y 27.000. Además, la comunidades autónomas con menor número de despidos percibidos serían Ceuta y Melilla (1.511) y el País Vasco (1.449).

Estas cifras nos evidencian que el desempleo en España es percibido todavía como un asunto crucial en la sociedad. En un país en el que la población joven sufre las mayores tasa de despidos, las principales ciudades y comunidades autónomas albergan las cifras más altas, suponiendo un impedimento para aquellas que emigran con la esperanza de encontrar un buen puesto de trabajo.