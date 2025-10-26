El 76% de los CEO españoles prevé aumentar ventas pese a la inestabilidad global y la presión regulatoria

Los máximos ejecutivos de las grandes empresas españolas miran al futuro con confianza, pero sin perder de vista las turbulencias globales. Según la undécima edición del informe KPMG 2025 CEO Outlook, el 76% de los CEO en España espera incrementar sus ventas al menos un 2,5% en los próximos tres años, un optimismo que supera en quince puntos la media mundial, situada en

El optimismo no se queda solo en los balances: el 96% de los directivos prevé aumentar su plantilla, y casi cuatro de cada diez lo harán en más de un 6%. Sin embargo, la foto no es del todo luminosa. La incertidumbre geopolítica, la presión regulatoria y la transformación tecnológica se cuelan entre las principales preocupaciones de los líderes empresariales.

Más de ocho de cada diez (84%) aseguran sentir una mayor presión para sostener el crecimiento a largo plazo ante un entorno internacional más complejo. En concreto, el 70% teme que los conflictos geopolíticos impacten directamente en su negocio, el porcentaje más alto entre los países analizados.

A esta inquietud se suman otros desafíos que mantienen en alerta a los despachos de dirección: la integración de la inteligencia artificial, la formación de los empleados, el cumplimiento normativo, la ciberseguridad y el aumento de los costes operativos.

“Los CEO españoles son conscientes del impacto que los cambios geopolíticos, tecnológicos o regulatorios están teniendo sobre la competitividad de sus empresas. Esto les obliga a revisar sus estrategias e inversiones para asegurar su sostenibilidad”, apunta Juanjo Cano, presidente de KPMG en España.

La IA, una prioridad estratégica

Pese a las dudas, los CEO españoles se muestran especialmente decididos a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. El 82% espera obtener retorno de su inversión en IA en los próximos tres años, casi el triple que hace un año. "Las compañías están integrando la IA en el núcleo de sus estrategias como motor de su transfromación" explica David Sanz, socio responsable de IA, en KPMG. Sin embargo, matiza el socio, "el avance exige definir una adecuada capacitación de los profesionales y gestión".

Entre sus prioridades figuran la integración de la IA en operaciones y flujos de trabajo (36%), el cumplimiento normativo y las exigencias de reporte (40%), y el refuerzo de la ciberseguridad (34%). Además, el 86% de los directivos cree que la experimentación por parte de los empleados es clave para avanzar en la adopción de la tecnología.

De hecho, seis de cada diez CEO ya informan abiertamente a sus trabajadores sobre cómo la IA puede transformar sus funciones, y siete de cada diez están rediseñando los roles profesionales para incorporar su uso. Y la adaptación del talento es otro frente crucial, donde el 66% apuesta por retener y reentrenar a empleados con alto potencial, mientras que el 62% está contratando nuevos perfiles especializados en IA y tecnologías avanzadas. "Sólo así la IA podrá despegar todo su potencial como palanca de crecimiento y ventaja competitiva" concluye Sanz.

Sostenibilidad y envejecimiento laboral

Más allá de la tecnología, los ejecutivos españoles también miran con atención a los cambios demográficos y laborales. Cuatro de cada diez mencionan el envejecimiento de la plantilla como un reto que afectará a la contratación, la fidelización y la cultura interna de las compañías.

En materia climática, el compromiso sigue firme: el 82% considera que la sostenibilidad es esencial para la continuidad de su negocio, y el mismo porcentaje confía en alcanzar los objetivos de emisiones netas cero antes de 2030, una cifra 21 puntos superior a la media global. "Los líderes empresariales españoles entienden la sostenibilidad como una estrategia para segurar el crecimiento de su negocio en el alrgo plazo, incluso en un entorno global más exitgente y cambiante" asegura Ramón Pueyo, responsable de sostenibilidad y Buen Gobierno.

El KPMG 2025 CEO Outlook se basa en las respuestas de 1.350 primeros ejecutivos de once mercados clave —entre ellos España, Estados Unidos, China, Francia y Japón—. En el caso español, participaron 50 CEO de empresas con una facturación superior a 500 millones de dólares, un tercio de las cuales supera los 10.000 millones en ventas anuales.