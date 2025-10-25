Paloma Abad Tejerina (AMAFI), sobre los principales errores con las herencias que acaban saliendo caros: "La sucesión se abre en el instante mismo del fallecimiento"

Entender bien qué es una herencia es el primer paso para no equivocarse. En una conversación reciente con Paloma Abad Tejerina, presidenta de AMAFI, que estará en el V Congreso AMAFI, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre y que estará dedicado íntegramente a herencias y sucesiones, nos advierte de que hablar de herencias no es un trámite burocrático sino previsión: "La herencia es el conjunto de bienes, derechos y deudas que una persona deja al fallecer. Desde ese momento (y no cuando firman los documentos), los herederos adquieren la propiedad —aunque no lo sepan—". Esa pérdida de perspectiva provoca los primeros errores.

Uno de los fallos más repetidos es confundir herencia y legado. La herencia comprende el patrimonio entero —activos y pasivos—; el legado remite a un bien concreto que se deja expresamente a una persona. Interpretarlo mal encadena reclamaciones y retrasos en la adjudicación.

Los testamentos genéricos: una fuente segura de conflictos familiares

Otro error frecuente es creer que "basta con ir al notario y decir ‘lo dejo todo a mi cónyuge'". En la práctica, subraya Abad Tejerina, esa fórmula genérica suele generar conflictos: el régimen económico matrimonial, los hijos de distintas relaciones o las parejas de hecho requieren soluciones a medida para proteger derechos de todos los afectados.

Imagen de archivo de la gestión de un testamento. / ARCHVIO

Además, el testamento debe inscribirse y tramitarse correctamente: el Registro de Actos de Última Voluntad es clave para conocer testamentos y notarios autorizantes.

La fiscalidad, el gran olvidado: plazos, bonificaciones y diferencias autonómicas

La fiscalidad es otro campo minado. El impuesto de sucesiones tiene plazos y reglas que varían por comunidad autónoma: la autoliquidación suele presentarse en seis meses desde el fallecimiento (con posibilidad de prórroga), y desconocer bonificaciones o obligaciones puede encarecer la masa hereditaria.

Planificar fiscalmente evita sorpresas en la liquidación. Según los registros de varias comunidades autónomas, una gestión tardía o incorrecta puede elevar los costes hasta un 20%.

Aumentan las renuncias a herencias por deudas: una de cada seis se rechaza

La realidad estadística confirma el riesgo: el rechazo a herencias por deudas se ha mantenido en niveles elevados —aproximadamente una de cada seis herencias en los últimos años—, un indicador de que muchos no dimensionan las obligaciones que reciben junto a los bienes.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas. / ARCHIVO

Las cifras obligan a contemplar alternativas como la aceptación a beneficio de inventario o la renuncia expresa, opciones legales que permiten evitar responsabilidades patrimoniales imprevistas.

Cómo evitar pleitos y proteger a la familia

Abad Tejerina recomienda medidas concretas: testamentos personalizados, instrumentos como fideicomisos o contratos vitalicios cuando procedan, y mecanismos para evitar el juicio —por ejemplo, nombrar contador-partidor o designar un árbitro de derecho o de equidad—.

"El testamento debe ser un acto meditado, consciente y adaptado a la realidad familiar", resume la presidenta de AMAFI. No basta con la buena voluntad: hay que prever escenarios y blindar los derechos de cada heredero.

Planificar es proteger

Recibir o transmitir un patrimonio requiere más asesoramiento que improvisación. Un error común es delegar la "buena voluntad" a un futuro impreciso: la planificación jurídica, la comprobación de deudas, el cálculo fiscal y la adaptación a la estructura familiar son pasos indispensables para evitar pleitos y costes que, a menudo, superan el valor económico de los bienes.

Si la intención es evitar problemas, la receta es clara: consultar a un abogado especialista en sucesiones, documentar las decisiones y anticipar soluciones que protejan a todos los miembros de la familia.