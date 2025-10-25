Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secto de la construcción

Eduardo Roldán, albañil: "No hay gente, y la que hay quiere ganar más de lo que ganas tú sin tener ni idea"

Más de la mitad de los trabajadores del sector de la obra superan los 45 años

La finalización de viviendas cae un 6% hasta julio, mientras las promotoras empujan la construcción por encima del 10%

El Gobierno acepta "simplificar y mejorar" el cese de actividad de los autónomos

Albañil en la construcción

Albañil en la construcción / MANU MITRU / EPC

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El albañil Eduardo Roldán ha asistido al pódcast Sector Oficios para comentar la situación actual del sector de la albañilería. Eduardo empezó ayudando a su padre en la obra, y actualmente cuenta con más de 30 años de experiencia.

Roldán montó una empresa con solo dos empleados: su padre y su hermano mayor. Y en tres décadas ha multiplicado por 10 la cifra de trabajadores, llegando a tener más de 20 empleados a su cargo.

Los jóvenes y la albañilería

Uno de los principales problemas que Eduardo Roldán detecta en el sector de la construcción es que "no hay gente, y la que hay quiere ganar más de lo que ganas tú sin tener ni idea". Roldán expone que la gente que comienza a trabajar como albañil quiere empezar cobrando un sueldo alto, sin ni siquiera haber realizado un periodo de prueba.

Roldán considera que es complicado que los jóvenes se interesen por la construcción porque en las redes sociales solo se muestra la parte bonita del sector, y luego la realidad es muy diferente.

Según el informe ‘Mercado de trabajo en el sector de Construcción | 2025’ elaborado por Randstad Research, el 55,5% del empleo en el sector se concentra en trabajadores mayores de 45 años.

"Bajar la jubilación para motivar a la gente a trabajar en la construcción” es una de las soluciones que propone el albañil.

Ser autónomo en la construcción

Eduardo Roldán ha trabajado desde siempre siendo trabajador autónomo y, con tan solo 16 años, creó una empresa familiar que a día de hoy sigue funcionando. 

“Cuando eres autónomo y tienes una empresa tienes que aprender a hacer de todo”, explica Roldán. El albañil cuenta que, entre otras cosas, él ha realizado labores de fontanería, carpintería o pintura para sacar el negocio adelante. 

El problema de los presupuestos

Un punto que menciona Roldán en la entrevista es que los presupuestos que se hacen de una obra se deberían cobrar. Y lo argumenta diciendo que realizar un presupuesto requiere un trabajo de evaluación que, como se ofrece gratuitamente, suele pedirse a varias empresas de construcción, que lo elaboran sin la garantía de que acaben haciendo el trabajo. 

“Por hacer el presupuesto de una vivienda, pues te cobro 150 euros que luego se te descuenta del precio final de la vivienda, si me lo aceptas. De esa forma, la gente se lo piensa más”, propone Eduardo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  2. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  3. Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
  4. Bajar las pensiones a toda costa
  5. El primero de los 10 trenes lanzadera de Ferrocarrils de la Generalitat al aeropuerto de El Prat comienza las pruebas
  6. Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
  7. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  8. El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan

Paloma Abad Tejerina (AMAFI), sobre los principales errores con las herencias que acaban saliendo caros: "La sucesión se abre en el instante mismo del fallecimiento"

Paloma Abad Tejerina (AMAFI), sobre los principales errores con las herencias que acaban saliendo caros: "La sucesión se abre en el instante mismo del fallecimiento"

El Gobierno pagará a las aerolíneas 720 millones por compensaciones en los vuelos a las islas

El Gobierno pagará a las aerolíneas 720 millones por compensaciones en los vuelos a las islas

Cambio de hora: ¿Se duerme una hora más o una hora menos?

Cambio de hora: ¿Se duerme una hora más o una hora menos?

Los pueblos más baratos de Catalunya para comprar una casa: precios por debajo de 1.000 euros

Los pueblos más baratos de Catalunya para comprar una casa: precios por debajo de 1.000 euros

Crítica de ‘La mà’: Pol López encarna el sueño americano mutilado en La Villarroel

Crítica de ‘La mà’: Pol López encarna el sueño americano mutilado en La Villarroel

Sumar teme que la embestida contra Isabel Rodríguez lleve a Sánchez a brindarla en una crisis de Gobierno

Sumar teme que la embestida contra Isabel Rodríguez lleve a Sánchez a brindarla en una crisis de Gobierno

El origen del cambio de hora

El origen del cambio de hora

Sarkozy entra y Uribe sale

Sarkozy entra y Uribe sale