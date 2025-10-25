Empleo
Le despiden de una reconocida multinacional, decide no contar nada y finge seguir yendo cada día a trabajar: esta es la historia de Carlos
La autora Camino Rodríguez nos habla de Carlos, un hombre que recurriría a la mentira después de ser despedido
Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Este es el truco que usan las empresas para despedirte sin indemnización"
En medio de un contexto laboral en España cada vez más incierto, son muchos los que recurren al engaño cuando se trata de ser sinceros acerca de un despido. A menudo, la vergüenza suele ser un gran condicionante para no contarlo a tus seres queridos. Por ello, Camino Rodríguez, autora del libro 'El arte de reorientar una carrera con propósito', nos habla de un caso real que experimentó con uno de sus clientes: Carlos.
Carlos siempre habia trabajado en una reconocida multinacional líder en el sector de la electrónica de consumo. De repente, un evento torcería su vida: la péridida de su eposa. Aún así, el destino decidiría cruzar su camino con Ana María, una joven procedente de la ciudad de Santander, y futuro madre de sus gemelos. Este hombre pasaría de trabajar en su sede en París a verse obligado a trasladarse a Madrid por el bien y estabilidad de su propia familia.
Sin embargo, lo que no esperaría Carlos sería la delicada situación del mercado laboral en España, la cual terminaría con su carrera laboral tras seis meses. Como respuesta a ello, Carlos decidiría tomar una decisión impulsiva: decidió guardar en secreto la noticia de su despedido a sus familiares y amigos. Pero como ya nos confirma Rodríguez, "cada día que pasaba, la verdad se volvía un fardo aún más pesado y la pregunta '¿por qué no lo contaste antes?', retumbaba en su mente."
Para la experta en reorientación laboral "las adversidades, aunque dolorosas, pueden ser una puerta a nuevas oportunidades si se abordan con sinceridad y valentía". Es por ello que nos ofrece una serie de recomendaciones para poder abordar una conversación incómoda sobre un despido:
- Comunicar sin demora, buscando un momento tranquilo y un lugar cómodo para hablar.
- Sé transparente, procurando ser claro y honesto.
- Procura mantener las emociones bajo control, intentando mantenerte calmado y centrado.
- Reafirma tu compromiso, transmitiendo tranquilidad
- Mantén una escucha activa, validando emociones y siendo receptivo.
- Conserva una perspectiva positiva, confiando en nuevas oportunidades para reinventarte profesionalmente
- No olvides las actualizaciones, manteniendo informada a tu red de apoyo sobre tus avances.
La autora aconseja que la comunicación no se haga desde una posición de víctima, ni tampoco actuado demasiado despreocupado. Lo ideal sería abordar la situación con naturalidad. En general, Rodríguez apoya la idea enfrentarse a los retos con sinceridad, como una forma de aliviarnos y de abrir puertas a nuevas oportunidades.
La dimisión voluntaria, una opción cada vez más atractiva
Por otro lado, pese a lo que podría pensarse, son cada día más los que deciden abandonar su puesto de trabajo por ellos mismos. Según establece la Tesorería General de la Seguridad Social, en los primeros ocho meses de 2025, ya se habría superado la cifra de dos millones de renuncias. Algunas previsiones apuntan incluso a que podrían superarse los tres millones de dimisiones voluntarias a finales de este año, batiendo un récord en España.
Algunos expertos achacan este suceso al cambio económico y cultural que estaría atravesando el país. Son muchos los trabajadores que alegan una precariedad laboral evidente y una falta de apego por su puesto de trabajo, provocando que tomen la decisión de dimitir en busca de mejores condiciones laborales y un salario adecuado.
Se inician los trámites para la reforma de despido en España
A través de un comunicado del Ministerio de Trabajo, este lunes 20 de octubre se habría organizado una reunión para discutir nuevas regulaciones en materia de indemnización por despido improcedente. En este evento se reunirán la ministra de Trabajo, CCOO y la UGT. Las causas principales habrían sido las denuncias sindicales del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
El organismo europeo habría asegurado que el actual derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización proporcional al daño real sufrido por un despido improcedente. De esta forma, denuncia que los actuales límites de indemnización establecidos por la legislación "no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario".
Como respuesta a la reforma del despido, la patronal CEOE, habría acusado al ministerio de abusar de un "monólogo social" y de decisiones "partidistas" que responderían únicamente a intereses políticos. Tras consideraciones como estas, solo queda esperar a qué acuerdo se llegará entre ambas instituciones, europea y española, en cuanto a las indemnizaciones laborales. Sin duda, serán muchos los trabajadores pendientes a las resoluciones finales de la reunión entre los responsables del trabajo en España.
