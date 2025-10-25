Las exportaciones catalanas a Estados Unidos caen por primera vez en casi dos años

Tras 16 meses consecutivos al alza, las exportaciones de empresas catalanas hacia los Estados Unidos han empezado a caer. Lo han hecho, además, durante tres meses consecutivos, algo que no ocurría desde el verano de 2023, y registrando, en agosto, la peor caída desde el primer abril de la pandemia de covid, cuando la mayoría de mercados cerraron a cal y canto.

El primero de estos meses fue abril, justo cuando el presidente del país noarteamericano protagonizó lo que bautizó como “Día de la Liberación”: la jornada en la que construyó un muro simbólico de aranceles pensado para que los productos procedentes del exterior se encarecieran y así, los estadounidenses priorizaran lo autóctono.

El órdago se lanzó el 3 de abril en forma de un 20% de aranceles a la Unión Europea (luego, negociando, se ha bajado al 15%) y tasas del estilo a otros mercados internacionales. La respuesta, en Catalunya, fue enviar ese mes el equivalente a un 11,5% menos de producto que el año previo.

Los 343,5 millones de euros que se comerciaron siguen siendo una de las cifras más altas de la serie (hasta entonces, eran el decimocuarto mejor mes de los últimos cinco años), pero no deja de ser una caída reveladora.

Sobre todo porque el retroceso se mantuvo en mayo y en junio, y volvió a darse de forma muy acusada en agosto. El comercio con Estados Unidos retrocedió un 30,9% el octavo mes del año, en comparación con el mismo momento de 2024, un porcentaje solo superado por el -34,2% que bajaron estos envíos em abril de 2020. Se exportó el equivalente a 223,6 millones de euros, al peor agosto desde 2020 y el duodécimo peor mes de los últimos años.

“Todavía no sabemos muy bien si es efecto directo de los aranceles o de que las empresas habían exportado mucho los meses de antes previniendo lo que venía”, apuntaban, al detectar esta caída hace unos meses, fuentes de la conselleria de Empresa i Treball, de la que depende Acció, el organismo público que más monitoriza estas cuestiones. “Veremos los siguientes meses como se van consolidando estos datos, si realmente sigue la cosa así y qué efecto tiene la estabilización de este 15% [que se ha pactado con la UE]”, proseguían.

Lo cierto es que, en diciembre del año pasado, semanas después de que Donald Trump fuese elegido presidente por segunda vez, las exportaciones catalanas a Estados Unidos se dispararon un 48% sobre las del mismo mes de 2024. Luego, esa tendencia al alza se mantuvo, pero en cotas mucho más discretas y habituales para lo que es la relación entre ambos países.

La relación comercial con el continente

La cuestión es que todo esto ha arrastrado también a la baja las exportaciones catalanas a América en general, hasta el punto de registrar en mayo uno de los descensos más graves en lo que llevamos de milenio. Se exportó el equivalente a 984 millones de euros, un 35,2% menos que hace un año.

En la recopilación de datos que almacena Idescat, solo figura una tasa mayor desde enero del 2000, el -38,9% que se registró el abril de 2020, en pleno cierre de mercados a raíz de la pandemia. Lo explica el retroceso en Estados Unidos, el mercado más importante, pero también que los envíos a México –segundo país con más movimiento– bajaron casi un 30% o el comercio con Panamá y Brasil, un 85% y cerca de un 19%, respectivamente.

Cabe decir que, por ejemplo en el caso de Panamá, el tráfico había llegado a subir un 1.100% los meses de antes y que, hace un año, todos estos mercados estaban en tasas notablemente positivas.

Búsqueda de nueva exportación

En cualquier caso, lo que preocupa es que esto incida en el comercio exterior de Catalunya en general. De momento, el semestre termina en positivo, con un 1% más de ventas fuera que en el mismo periodo de 2024, pero con la advertencia de haber encadenado dos meses seguidos de exportaciones, en general, en negativo (-4,6% en abril y -3,4% en mayo), algo que no ocurría desde hacía un año. En julio volvió a ocurrir lo mismo, aunque con un descenso más discreto (-0,5%). Esto sucede, además, justo cuando el Govern ha puesto la maquinaria en marcha para alentar a las empresas a abrirse al extranjero.

“Somos una economía pequeña y los países pequeños, si quieren prosperar y crecer, se tienen que internacionalizar, porque sus empresas solo llegan a cierto punto con el territorio natural”, explicaba recientemente a EL PERIÓDICO Cristina Serradell, directora de negocio internacional de Acció. “En un mundo globalizado e interdependiente, es importante conectarse a estas cadenas de valor global”, remató.

Según los últimos datos disponibles, Catalunya exporta normalmente el equivalente a unos 9.000 millones de euros al mes. El récord está en los 10.500 millones de marzo de 2023, un umbral que no se ha vuelto a cruzar desde entonces. En este sentido, la meta del Govern es que haya 1.500 empresas exportadoras regulares de cara a 2030, frente a las 1.300 que tienen registradas ahora.