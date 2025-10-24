Tamara Galimova, experta en ahorro e inversión, sobre las ventajas que tiene ser autónomo: "Todos deberíamos serlo al menos una vez en la vida"

En España a menudo hemos escuchado la cuestión de los autónomos, así como si resulta rentable o no formar parte de este grupo. Hay muchos que señalan la inestabilidad salarial del autónomo como un componente que echa atrás a cualquiera que se plantee tomar una decisión, pero Tamara Galimova nos desvela que ser autónomo no es tan mala idea.

Según la experta en ahorro y creadora de contenido, tomar la decisión de hacerse autónomo te generaría ese grado de estabilidad que un asalariado no tiene, ya que este se encontraría pendiente a que lo echen en cualquier momento. Por ello, ha aclarado que cuando uno se hace autónomo la cosa cambia.

Sin embargo, también ha puntualizado que “ningún autónomo olvida sus derechos, pero está más comprometido con sus obligaciones”. Cree que si uno mismo se ocupa de sus asuntos como autónomo, se vuelve más consciente, alguien dispuesto a buscar salidas si no las tiene de primera mano.

La pirámide de Maslow

La experta hace hincapié en la pirámide de Maslow, como una guía a la de hora de llevar a cabo nuestro crecimiento personal como autónomo. Esta pirámide nos describe una jerarquía de necesidades de cinco categorías o niveles, donde uno debe satisfacer las necesidades inferiores si quiere obtener el mismo resultado con las superiores, es decir, pasar de la supervivencia al crecimiento personal.

La idea que plantea esta teoría psicológica es que debemos sobrepasar los distintos escalones de la pirámide de forma progresiva y ascendente si queremos conseguir la soñada autorrealización.

Mediante este ejemplo, Tamara Galimova nos refleja la situación que vivimos actualmente en España. Hay demasiadas personas que, a la hora de montar su propio negocio y volverse autónomo, no toman la decisión que ellos mismo querrían debido a la falta de valor y de unos objetivos de futuro bien definidos.