Dinero
Ricardo Palomo, economista, sobre el dinero en efectivo: desde 3.000 euros "saltan todas las alarmas"
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo aclara cuáles son los límites que activan los mecanismos de control de Hacienda
Patricia Páramo
En un contexto donde el uso del efectivo está cada vez más limitado y vigilado, retirar grandes cantidades de dinero en metálico puede generar más complicaciones de lo que parece. Aunque legalmente no existe una cifra máxima de dinero en efectivo que un ciudadano pueda tener o utilizar, la Agencia Tributaria establece ciertos umbrales que activan mecanismos de control e investigación. Esto es especialmente relevante en la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.
1.000 euros para pagos en efectivo
El primer umbral importante se sitúa en los 1.000 euros, una cifra que limita los pagos en efectivo entre particulares y empresas. Desde julio de 2021, tras una modificación legal, los pagos en efectivo entre una empresa y un cliente no pueden superar esta cantidad si uno de los dos es profesional o empresario. Si se supera ese límite, ambas partes pueden ser sancionadas con hasta el 25% de la cantidad pagada, salvo que una de ellas denuncie la operación.
Además, los bancos están obligados a comunicar determinados movimientos sospechosos a Hacienda, especialmente los relacionados con ingresos en metálico. Por ejemplo, los ingresos en efectivo que superan los 5.000 euros deben ser notificados automáticamente a la Agencia Tributaria, así como los que incluyan billetes de 500 euros, una denominación casi en desuso pero que aún genera alarma por su vinculación histórica con operaciones ilegales.
Desde los 3.000 euros saltan todas las alarmas
En el programa Mediodía COPE, el economista Ricardo Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, ha abordado este tema con claridad. El experto ha explicado que, si bien cualquier particular puede sacar el dinero que desee de su cuenta bancaria, existen cantidades que activan los sistemas de control tanto del banco como de Hacienda.
“A partir de 1.000 euros, Hacienda podría investigar esa retirada en efectivo. Pero desde los 3.000 euros saltan todas las alarmas”, ha afirmado Palomo. Esto no significa que esté prohibido retirar más de 3.000 euros, pero sí que el banco tiene la obligación legal de reportar esa operación al Banco de España, que, a su vez, lo puede comunicar a la Agencia Tributaria si lo considera necesario.
Los bancos también aplican sus propios límites
Ricardo Palomo también ha señalado que, más allá de las obligaciones legales, los propios bancos imponen límites diarios a las retiradas en efectivo, generalmente por razones de seguridad. Estos límites suelen situarse en torno a 600 euros diarios en cajeros automáticos, aunque pueden ser modificados por el cliente si lo solicita con antelación.
En caso de querer retirar cantidades más elevadas, como 3.000 euros o más, el banco podría exigir cita previa y justificar el motivo, además de registrar la operación para su seguimiento interno. Así, aunque legalmente se puede disponer de los fondos propios sin límites, el sistema está diseñado para que grandes movimientos en efectivo queden perfectamente monitorizados.
