¿Cuánto ganan tus vecinos? Consulta la renta media de cada municipio de Catalunya

La renta neta media por habitante subió un 6,07% en Catalunya en el año 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, el promedio fue de 16.461 euros por persona, frente a los 15.519 del año 2022. En el conjunto de España, la renta media per cápita aumentó un 6,9% en 2023, hasta los 15.036 euros (14.061 en 2022). Por provincias, Barcelona fue la que alcanzó una renta media más alta, con 17.062 euros (un 5,94% más que los 16.105 de 2022), pero fue en Girona donde más creció en porcentaje, un 6,73% (de 14.176 a 15.130 euros). Lleida fue la provincia donde subió menos, de 13.865 euros en 2022 a 14.713 en 2023 (un 6,12%), y Tarragona fue la que consignó una menor renta media, 14.559 euros en 2023 frente a los 13.673 euros de 2022.

Por otra parte, la renta neta media por hogar en Catalunya fue de 42.671 euros en 2023, un 6,4% más que el año anterior. En Barcelona, la cifra fue de 44.243 euros (un 6,37% más); en Girona, 40.105 euros (un 7,11% más); en Tarragona, 37.029 euros (un 6,19% más); y en Lleida, 37.826 euros (un 6,13% más). En el conjunto de España, el promedio por hogar en 2023 fue de 38.326 euros, un 7% más que en 2022, cuando fue de 35.815 euros.

En el siguiente mapa puedes consultar la renta neta media por persona y por hogar en cada municipio de Catalunya en 2023.

La lista de municipios de más de 2.000 habitantes con mayor renta neta anual por habitante la vuelve a encabezar Matadepera (Vallès Occidental), con 26.720 euros, que es también la segunda localidad en el ránking nacional, solo superada por Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 30.524 euros. En la clasificación catalana le siguen Alella (Maresme), con 25.382 euros; Sant Just Desvern (Baix Llobregat), con 25.286 euros; Cabrils (Maresme), con 24.186 euros; Sant Vicenç de Montalt (Maresme), con 23.697 euros; Teià (Maresme), con 23.351; y Tiana (Maresme), con 23.325 euros.

El 44,4% de los municipios catalanes son de renta alta, hay un 37,1% de renta media-alta, un 15,9% de renta media-baja y solo un 2,6% de renta baja. El País Vasco (con el 90,9% de poblaciones de renta alta), Navarra (69,1%) y Baleares (49,3%) son las únicas autonomías que superan a Catalunya en este parámetro.