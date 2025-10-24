Luis Furnells (Grupo Oesía): “Una empresa que crece un 38% no se vende”

El presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, reitera en un encuentro con EL PERIÓDICO que la compañía tecnológica española no está en venta pese a los últimos rumores que le han situado en el radar del plan de crecimiento de Indra. "Una empresa que crece un 38% no se vende, ni por 500 ni por 1.000 millones", defiende. Furnells, por su parte, sí está abierto a la posibilidad de integrar nuevas sociedades en el grupo, como ha hecho en los últimos cuatro años cuando adquirió en 2021 UAV Navigation -sistemas de guiado y navegación de drones-, en 2022 Inster -comunicaciones satelitales- o el 30% de la compañía de criptografía Epicom.

"Nosotros buscamos crecimiento a través de la adquisición de empresas y quién diga lo contrario en este sector miente", explica. El directivo sostiene que Grupo Oesía "es una plataforma de impulso y coordinación" que mantiene las marcas que compra y que busca "la especialización" para poder vender en España y en el resto del mundo a gigantes como Lockheed Martin, Thales, Navantia o Indra.

Furnells adelantó que Grupo Oesía prevé superar las metas fijadas en su plan estratégico 2025 y que la compañía presentará próximamente su nueva hoja de ruta para 2026. El pasado martes, la tecnológica presentó su nuevo centro de operaciones en Córdoba, donde ha prometido la contratación de 100 empleados en dos años. En una primera fase, el nuevo centro estará orientado al diseño e implementación de proyectos en transformación digital, innovación y ciberseguridad para los sectores público y privado; y en una segunda fase, impulsará también proyectos vinculados al ámbito de la seguridad y la defensa.

Satisfecho con los créditos de Moncloa

El Gobierno ha seleccionado a la unión temporal de empresas (UTE) que forman su filial Cipherbit y su participada Epicom con un préstamo de 67 millones de euros para desarrollar el sistema de cifrado nacional para proteger las comunicaciones tácticas de los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas. Furnells defiende la concesión de estos créditos con el objetivo de que España cumpla con el 2% del gasto militar en Defensa que pide la OTAN y no muestra ningún inconveniente en que el 95% de los últimos avales concedidos hayan ido a parar a Indra, al considerar que "han estado bien dirigidos hacia las empresas tractoras" como Navantia, Airbus o la propia Indra y que su desarrollo "se ha hecho correctamente". "A partir de ahora esperamos que las empresas tractoras cuenten con su cadena habitual de proveedores y esto beneficie al conjunto de compañías que trabajamos en defensa", añade.

"No podemos concretar cuanto empleo generaremos con esos 67 millones de euros, pero el plan de rearme del Gobierno dotado de 10.471 millones de euros es una oportunidad fantástica para desarrollarnos y crecer como sector con el objetivo no solo de vender a España", valora. El ejecutivo recuerda que los países de la Unión Europea invierten el 60% de sus presupuestos militares en compañías de Estados Unidos.

Respecto a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump y la meta de que los países de la OTAN gasten hasta un 5% de su PIB en armamento para 2035, el empresario prefiere no hacer predicciones: "No soy un visionario, pero todos los países lo han firmado y, por tanto, se cumplirá". Sobre posibles tensiones o "roces" entre empresas del sector o alianzas como Tess Defence, el ejecutivo evita pronunciarse.