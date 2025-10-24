Los colegios profesionales asesorarán al Govern en las políticas de gestión del agua

La Generalitat ha firmado este viernes un convenio de colaboración con los colegios de profesionales de Catalunya para acelerar el proceso de transición hídrica. Sílvia Paneque, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Hídrica, ha firmado el compromiso que debe permitir reforzar la "capacidad de análisis" en relación con las políticas de gestión del agua.

El Govern, a través de este nuevo marco, podrá pedir asesoramiento a los diferentes colegios de ingenieros (Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya) y el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Pero también podrán ser estas entidades de profesionales quienes presenten propuestas al Ejecutivo catalán.

Paneque ha ensistido en una idea que el Govern lleva tiempo repitiendo: "La situación es positiva pero se debe seguir trabajando para que en 2030 no sea necesario preocuparse por la falta de agua". La consellera lo dice pensando en la ciudadanía pero también en posibles inversiones de empresas que dependan de la disponibilidad hídrica.

Planificación

El plan del Departament para alcanzar esta resiliencia pasa por construir nuevas infraestructuras: desalinizadoras, regeneradoras (reutilizan aguas residuales y las convierten en recurso prepotable) y potabilizadoras. "El impacto del cambio climático es evidente y seguro que habrá nuevas sequías", ha advertido Paneque. A partir de ahora, en este proceso, los colegios de ingenieros y economistas tendrán un papel destacado al haberse formalizado el acuerdo de colaboración.

Los interlocutores principales de los profesionales serán la consellera, el director de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua), Josep Lluís Armenter, y también el nuevo director general de Transición Hídrica, Jordi Agustí, el sustituto de Concha Zorrilla, que acaba de cesar por razones personales. Los acuerdos firmados, que tienen una duración de cuatro años, servirán para mejorar el conocimiento de la realidad hídrológica catalana y planificar con el reto de hacer un uso más eficiente del agua.

Trasvase del Ebro

Pere Calvet, el decano del Col·legi d'Engingers de Camins, Canals i Ports, ha recordado que apenas se cumplen 18 meses de una situación límite por la falta de agua y ha recuperado la reivindicación de conectar las cuencas internas con las del Ebro, para poder trasvasar agua solo en "casos excepcionales de extrema necesidad".

Josep Santacreu, repreentante de las cámaras, ha llamado a evitar el mismo error de después de la sequía de 2007 y 2008. Entonces, las obras de las infraestructuras anunciadas se paralizaron y no se llegaron a construir. Además, ha destacado que en el mundo empresarial y agrícola aún se puede ser más eficiente a la hora de consumir el agua: "En estos sectores hay mucho margen de mejora".