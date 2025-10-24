Aqualia reúne a su comité de dirección en Barcelona y ratifica su compromiso con Catalunya

Aqualia, una de las empresas líderes en la gestión del ciclo integral del agua a nivel mundial, ha celebrado esta mañana en Barcelona la reunión del Comité de Dirección de España. La compañía ha reunido a sus máximos responsables operativos para analizar los retos actuales y futuros del sector del agua en el territorio y las soluciones técnicas que puede aportar para la prestación de un servicio eficiente.

Durante la reunión se ha analizado cómo la compañía puede avanzar en la colaboración con las Administraciones Públicas catalanas en la gestión sostenible del ciclo integral del agua para los usos doméstico, industrial y agrícola. En este contexto, Santiago Lafuente, CEO de Aqualia, ha señalado que “somos una empresa global que lleva fomentando varias décadas el desarrollo social, económico y medioambiental de Catalunya. Con la celebración de esta reunión de directivos en Barcelona queremos ratificar nuestro compromiso con la comunidad y ofrecer nuestra colaboración y experiencia internacional acumulada, gracias al trabajo conjunto que venimos realizando con Administraciones Públicas de 18 países de todo el mundo, para afrontar los retos que el cambio climático ya nos plantea en este territorio”.

Más de medio siglo de presencia en Catalunya

Lo cierto es que Catalunya es un territorio estratégico para Aqualia. Tal y como señala la compañía, mantienen fuertes lazos históricos con Catalunya a través de su principal accionista, FCC, que cuenta con un 51%. Desde 1969, año en el que comenzaron a gestionar el servicio municipal de aguas de Cadaqués (Girona), Aqualia ha contado con presencia en el territorio. En la actualidad, la compañía presta servicio a más de 3,3 millones de personas en los 241 municipios integrados en la zona territorial con sede en Barcelona a través de la labor de más de 2.000 profesionales.

En consecuencia, la actividad de la empresa en este territorio supuso, durante 2024, una facturación de 251 millones de euros, con una cartera de contratos valorada en 1.926 millones de euros, datos que reflejan su compromiso con el tejido económico, tanto en el ámbito público como privado.

En los municipios catalanes, Aqualia gestiona diferentes servicios del ciclo integral del agua, para lo que cuenta con la explotación y mantenimiento de 28 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), 105 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR y seis Comunidades de Regantes. En cada municipio la compañía desarrolla proyectos de mejora que optimizan los recursos disponibles, aplicando tecnologías de telelectura, telecontrol y automatización para incrementar la calidad del servicio y la sostenibilidad de las operaciones.

Uno de los hitos más destacados de Aqualia en Cataluña es el servicio de agua de Lleida, que se ha convertido en el primero de España en certificar suhuella de carbono 0 mediante AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Con la celebración del Comité de Dirección de España en Barcelona, Aqualia reafirma su apuesta por Catalunya como territorio estratégico y su propósito de que la gestión del agua sea uno de sus motores de desarrollo.