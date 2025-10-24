Catalunya vive su verano más flojo desde 2012 y solo gana 6.000 ocupados

Brusco frenazo del empleo en Catalunya, que ha vivido su verano más flojo de los últimos 13 años. Hay que remontarse hasta 2012, cuando la Gran Recesión todavía devoraba puestos de trabajo, para encontrar un balance peor en un tercer trimestre, que suele ser positivo en términos de ocupación.

La encuesta de población activa (EPA) publicada este viernes por el INE constata que el número de ocupados en Catalunya creció entre julio y septiembre, respecto a abril y junio, en 5.900 personas, hasta ubicarse en los 3,95 millones de trabajadores en activo.

Catalunya roza esa cota simbólica de los cuatro millones, un récord de ocupación que difícilmente alcanzará este año, pues el último trimestre del ejercicio suele ser recesivo. En términos absolutos el mercado laboral catalán se encuentra en un buen momento, si bien el balance de este verano ha sido muy flojo.

Para ponerlo en perspectiva, si durante este tercer trimestre del 2025 se ganaron 5.900 ocupados, el año pasado en el mismo periodo el saldo fue de 53.500; casi 10 veces superior. Más lejos queda 2023, cuando se ganaron 70.700 ocupados durante el verano.

Falta por ver si ese frenazo en la creación de empleo, que acelera el proceso de enfriamiento global del que hace meses que paulatinamente va dando signos, es coyuntural o estructural. De momento, no ha ido acompañado por un repunte de la tasa de paro, que se ha mantenido estable en el 8,2%, dos puntos por debajo de la media española y dos puntos por encima de la europea.

Ese porcentaje se traduce en un total de 352.100 catalanes sin empleo, que debido al incremento de población activa se ha incrementado en 3.800 personas respecto al trimestre anterior. Es la cifra de desempleo más baja desde 2008, justo cuando comenzó la Gran Crisis.,

Andalucía tira del empleo y Madrid lo hunde

Coherente con la época estival y la intensa actividad turística, el empleo creció en las zonas costeras, especialmente del Levante, y decreció en las zonas meseteras. Andalucía tiró del empleo, aportando 65.500 nuevos ocupados, seguida de Valencia (37.400); mientras la Comunidad de Madrid dejó un agujero de 60.700 ocupados menos en este tercer trimestre.