Alarma en tu taza: estos son los motivos por los que el precio del café bate récords históricos

El café, esa materia prima esencial para el desayuno global, está protagonizando una escalada de precios sin precedentes. Desde las bolsas de futuros de Nueva York y Londres, la cotización del grano no ha dejado de subir, impulsada por lo que los analistas llaman la "tormenta perfecta" económica y climática.

El consumidor final ya nota el impacto en el supermercado y en su cafetería habitual, con subidas que reconfiguran los hábitos de compra. Pero, ¿qué fuerzas están detrás de este encarecimiento que no se veía desde hace décadas?

1. El azote del clima: cosechas en mínimos

El factor fundamental es la crisis de la oferta en los principales países productores. El clima extremo ha causado estragos:

Brasil , el mayor productor mundial de café Arábica, situado en la Amazonia, lleva años sufriendo sequías prolongadas y heladas inesperadas. Estos fenómenos han mermado gravemente la producción.

, el mayor productor mundial de café Arábica, situado en la Amazonia, lleva años sufriendo y heladas inesperadas. Estos fenómenos han mermado gravemente la producción. Vietnam, líder en la variedad Robusta (la utilizada en el café instantáneo y blends), se ha enfrentado a intensas sequías y tifones, reduciendo su stock.

Foto de una caficultora recogiendo granos de café verde (sin tostar) en Vietnam. / PAULA CLEMENTE - ARCHIVO

Cualquier desequilibrio en estos gigantes tiene un efecto dominó global. La escasez de grano disponible presiona el mercado al alza de forma inevitable.

2. La demanda inagotable: el 'efecto China'

Mientras la oferta se contrae, la demanda no deja de crecer, lo que agrava el desajuste. El consumo global ha alcanzado niveles récord, con Europa y Estados Unidos manteniendo un apetito voraz.

A esto se suma la irrupción de nuevos mercados emergentes. Países asiáticos como China han experimentado un crecimiento exponencial en el consumo de café, transformando lo que antes era un mercado minoritario en un nuevo motor de demanda. Más personas en el mundo quieren café, y la producción no puede seguir el ritmo.

3. El laberinto logístico y el Mar Rojo

Transportar el café desde las fincas hasta las tostadoras europeas o americanas se ha vuelto más caro y complicado. La crisis logística en rutas clave, como los ataques y bloqueos en el Mar Rojo desde 2024, ha obligado a los barcos a tomar rutas más largas y costosas alrededor de África.

El aumento del transporte marítimo amenaza con disparar los precios. / ARCHIVO

Estos desvíos aumentan los costes de flete, los seguros y el combustible. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), la subida en las tarifas de envío de contenedores es un factor directo en el incremento de los precios mundiales del café (y derivados como el té y el cacao).

4. La presión de la regulación y los especuladores

Dos factores adicionales añaden volatilidad:

La normativa de la UE. El nuevo Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que busca prohibir productos de zonas deforestadas, aunque bienintencionado, ha generado incertidumbre en el mercado. Como medida de precaución, algunos comerciantes europeos están aumentando sus reservas, lo que añade presión a la demanda a corto plazo. La especulación. La escasez y la volatilidad del precio han atraído a inversores al mercado de futuros. La mayor actividad especulativa convierte el café en un activo atractivo, pero a su vez amplifica las fluctuaciones de precios.

¿Qué esperar a corto plazo?

Con la oferta comprometida y la demanda firme, los expertos no esperan un cambio de tendencia a corto plazo. El precio del café se mantendrá alto, obligando a las familias a realizar ajustes en sus hábitos de consumo. Esto se traduce en una preferencia por marcas de distribuidor o en una reducción del consumo de formatos más caros, como las cápsulas.

El café, hoy más que nunca, es un termómetro de las tensiones globales, reflejando que el impacto del cambio climático y la geopolítica se siente directamente en nuestra taza diaria.