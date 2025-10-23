Brutalia activa con la llegada a Madrid su plan de expansión: 10 nuevos locales, 30 contrataciones y primer socio inversor

Hacía tiempo que Filippo Teofili y Enrique Garay meditaban cómo hacer crecer su negocio. Se debatían entre la vía tradicional (lenta pero segura), o la senda ‘startup’ (más ambiciosa y acelerada, pero también arriesgada). Ha ganado esta última: Brutalia acaba de lanzar un plan de expansión que contempla quintuplicar la dimensión de su red y duplicar la de su plantilla, y, al mismo tiempo, ha oficializado su llamado a un socio inversor que les ayude a financiarlo. El primer paso –este ya atado– es su llegada a Madrid.

Esta empresa de elaboración y venta de pasta a domicilio nacida en Barcelona (ciudad donde tiene dos locales) abre su primer establecimiento en la capital española. Se trata de un local cerrado al público, donde solo elaborarán los pedidos que distribuyan a través de Glovo. Sin embargo, la idea es que este sea el punto de partida de su crecimiento previsto por todo el país.

Según cuentan sus fundadores, a diferencia de los establecimientos de Barcelona, este nuevo punto que situarán en el madrileño barrio de Prosperidad y que tiene capacidad para preparar 400 pedidos al día, “nace completamente estructurado y listo para escalar”. Es decir, que tiene sistema operativo propio, que trabaja en red y que digitaliza todo el proceso. “Madrid no empieza de cero, llegamos con el sistema probado, márgenes sólidos y un modelo que ya sabemos escalar”, agrega Teofili.

Sus estimaciones son que este local asumirá de entrada una cuarta parte de la demanda de Brutalia, una tasa que bajará al 15% a medida que vaya creciendo la red.

Fase de profesionalización

Porque la previsión es abrir entre 4 y 5 locales más en Madrid, el año que viene. Y que estos sean solo la mitad de la decena que esperan poder arrancar en total, en otras ciudades españolas. A la práctica, todo esto significará contratar a casi 30 personas en un año, pasando de los 16 trabajadores que tiene directamente contratados Brutalia, a los 45, el año que viene.

“Brutalia entra en una nueva fase de profesionalización”, resumen sus fundadores, que esperan terminar el año con unos ingresos de más de 2 millones de euros (más del doble que el año pasado). Se refieren a que estas contrataciones no son solo para nutrir y hacer funcionar los locales, también esperan fichar a directivos de finanzas u operaciones, por ejemplo. “La mayoría del capital que tenemos que levantar en los próximos meses se enfocará en abrir nuevas ubicaciones, siguiendo la tendencia de crecimiento sólido en ingresos, mientras mantenemos una estructura central ligera, eficiente y controlada”, se explican.

Esa es la otra declaración de intenciones: todo esto lo van a hacer de la mano del capital riesgo. Brutalia está en busca de un socio inversor que les ayude a financiar este crecimiento acelerado.

“En el marco del plan de expansión 2025-2026, Brutalia incorporará un nuevo socio minoritario dentro de una estrategia diseñada para acelerar el crecimiento y reforzar la estructura de la compañía”, se explayan sus fundadores, que insisten en que no quieren perder el control mayoritario de la compañía, sino hallar un “socio de crecimiento” y que les aporte “impulso y estructura”.