Foro 'Vigo, epicentro de la fotónica en España'

Luz Gil, de Indra: "La fotónica combina defensa y futuro"

La ejecutiva del Centro de Innovación de la multinacional asegura que el proyecto Sparc "es muy importante para defendernos de posibles ataques de drones"

Llama a "no depender de terceros a nivel tecnológico"

Las imágenes del foro.

Las imágenes del foro. / Marta G. Brea

J. C. Lozano | J. Carneiro

Vigo
La fotónica —la ciencia que utiliza la luz para transmitir y procesar información— se consolida como una de las tecnologías estratégicas del siglo XXI. Y Vigo se perfila como uno de los enclaves clave en su desarrollo gracias a la implantación de la nueva planta de chips fotónicos que impulsa la sociedad Sparc. Así lo destacó Luz Gil, Executive Expert del Centro de Innovación del Grupo Indra, durante un diálogo con Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, en el marco del foro "Vigo, epicentro de la fotónica en España", organizado por FARO DE VIGO y Prensa Ibérica, y que reunió a referentes del sector tecnológico y empresarial.

"La capacidad que se va a implantar con la planta de Sparc en Vigo posibilita el desarrollo de dispositivos de alta potencia. Es muy relevante. En nuestros sistemas deben coexistir la electrónica y la fotónica para circuitos de fotónica integrada, que permiten interconexiones más robustas", subrayó la ejecutiva de Indra —el grupo posee el 37% de Sparc—, quien puso en valor la sinergia entre ambos campos tecnológicos. La combinación de fotones y electrones abre la puerta a sistemas más eficientes, veloces y resistentes, fundamentales para sectores como las telecomunicaciones, la defensa o la movilidad inteligente.

Planteamiento dual

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto, según Gil, es su planteamiento dual. "Lo más atractivo con Sparc es su enfoque civil y militar. Permite desarrollar tecnologías tanto para defensa como para transporte o salud. Esa versatilidad es lo que hace tan atractiva a la fotónica", explicó. En ese sentido, destacó el papel del nitruro de galio (GaN), un material que se ha convertido en el corazón de esta revolución tecnológica. "El nitruro de galio es una tecnología estratégica, tanto para la defensa como para lograr una autonomía tecnológica europea", afirmó, aunque advirtió que la materia prima de este compuesto "se encuentra principalmente en China".

"El nitruro de galio es una tecnología estratégica, tanto para la defensa como para lograr una autonomía tecnológica europea"

La experta de Indra insistió en la necesidad de reducir la dependencia exterior y fortalecer la soberanía industrial europea. "Europa debe intentar que la dependencia sea menor, como ya evidenció la crisis de suministros durante la pandemia. Esa dependencia de terceros debe estar equilibrada y coordinada con nuestros aliados", remarcó. Para Gil, reforzar la cadena de suministro en el ámbito de la defensa es una prioridad. "La defensa americana cuenta con una red de fábricas de semiconductores con sello de empresa de confianza. En Europa aún estamos lejos de ese nivel, pero trabajamos para acortar distancias y avanzar hacia una red tecnológica de confianza", puntualizó.

Entre las aplicaciones prácticas del nitruro de galio, Gil puso un ejemplo concreto y de gran actualidad: la protección frente a ataques con drones. "Nuestros radares utilizan una arquitectura de barrido electrónico compuesta por cientos o miles de módulos, y cada uno incorpora una pieza de nitruro de galio. Esa pieza aporta más potencia, es decir, mayor alcance, lo que permite detectar una amenaza antes y ganar tiempo para decidir cómo actuar", detalló.

La ejecutiva también mencionó el papel del grafeno, otro material clave para el futuro tecnológico, que "ayuda a disipar mejor el calor" y optimiza el rendimiento de los dispositivos de alta potencia.

Guerra y drones

En conclusión, Luz Gil destacó la importancia de que España —y Vigo en particular— refuercen su posición dentro de la nueva cadena de valor de la fotónica. "La guerra va mucho de drones: el nitruro de galio da potencia. Si me va a amenazar un dron, conseguiré detectarlo antes y tendré más tiempo para tomar una decisión", concluyó. Un mensaje claro sobre la relevancia estratégica de una tecnología que ya ilumina el futuro industrial y defensivo europeo.

