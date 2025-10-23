Competencia al rojo vivo en hipotecas: Ibercaja, Kutxabank y Sabadell tiran los precios mientras el capital prestado marca récords

¿Guerra hipotecaria? La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha alertado este jueves de que la concesión de créditos para la compra de vivienda ha entrado en una fase de "competencia irracional". Los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al tiempo, confirman una tendencia: el importe medio prestado por los bancos alcanzó récords hasta los 170.000 euros en agosto, con un alza interanual del 15,5%. Ibercaja, Kutxabank y Banco Sabadell son los bancos que mejores condiciones ofrecen a sus clientes en la actualidad, según el comparador financiero Helpmycash. En un contexto de tipos de interés estables, fuerte competencia bancaria y una demanda hipotecaria que se reactiva, estas entidades han lanzado ofertas muy agresivas en hipotecas fijas, mixtas y variables con el objetivo de ganar cuota de mercado a costa de los gigantes Banco Santander, BBVA y Caixabank.

Hipotecas fijas

La oferta de fijas arranca con la Hipoteca Vamos Fija de Ibercaja, que presenta un TIN del 2,15% bonificado (3,15% sin bonificar), una TAE del 3,10% y una cuota mensual aproximada de 431 euros. Requiere hasta seis productos bonificadores, como domiciliación de nómina, seguros o aportaciones a planes de pensiones. Le siguen la Hipoteca Open Fija de Openbank (TIN 2,42% bonificado; TAE 2,98%) y la Hipoteca Fija Bonificada de Banco Sabadell (TIN 2,50; TAE 3,41%). Otras entidades que aparecen en el ranking, aunque con condiciones ya menos ventajosas, incluyen a Abanca (TIN 2,55 % bonificado / 3,55 % sin bonificar; TAE 4,32%) y BBVA (TIN 2,60% bonificado / 3,60% sin; TAE 3,57%), según los datos de Helpmycash.

Estas cifras muestran cómo, pese a la guerra de precios, existe una clara diferencia entre los líderes del mercado y aquellos bancos que ofrecen aún tipos más elevados o con más condiciones de bonificación.

Hipotecas mixtas

En la modalidad mixta –plazo fijo inicial seguido de tramo variable– destaca la Hipoteca Vamos a tipo mixto 5 de Ibercaja, con TIN 1,55% durante cinco años (2,55% sin bonificar) y un diferencial posterior de Euríbor + 0,60%; TAE bonificada 3,23%. Le sigue la HipotecON Mixto de Cajamar (TIN inicial 1,79%; TAE 3,15%).

Por el otro lado del ranking, bancos como Abanca ofrecen su Hipoteca Mixta Mari Carmen con un TIN inicial de 2,10% (3,10% sin bonificar) y posteriormente Euríbor + 0,50%, con TAE del 4,21%. También ING aparece con su Hipoteca Naranja Mixta desde TIN 2,30% (sin bonificar 2,80%) y diferencial después Euríbor + 0,79%. Estas entidades, aunque forman parte del mercado competitivo, quedan en una posición más elevada de coste para el cliente respecto a los bancos punteros, según el mismo comparador financiero.

Hipotecas variables

En el terreno de las variables, Kutxabank marca el ritmo con euríbor + 0,49% bonificado (Euríbor + 1,49% sin bonificar) y TAE del 3,03%. A continuación aparece Banco Sabadell con Euríbor + 0,55 % (Euríbor + 1,55% sin bonificar) y TAE del 3,47 %.

Otras entidades que ofrecen condiciones menos atractivas para el cliente incluyen a Unicaja Banco con diferencia similar de Euríbor + 0,55% pero TAE más elevada, y Caixa Enginyers cuya Hipoteca Variable Hogar arranca con Euríbor + 0,65% (1,65% sin bonificar) y TAE del 3,48% bonificada / 4,31% sin bonificar, según Helpmycash. Esto evidencia que no todas las entidades participan con la misma agresividad en esta 'guerra' de tipos.

Una batalla por captar clientes solventes

Las entidades han entrado en una fase de fuerte competencia por atraer perfiles con ingresos estables y capacidad de vinculación. El capital prestado para hipotecas ha alcanzado niveles récord, impulsado por revisiones a la baja del euríbor y una mejora de las expectativas económicas. Los bancos han optado por ofrecer condiciones más flexibles y bonificaciones agresivas, especialmente en productos con múltiples vinculaciones.

Sin embargo, conviene observar que las entidades que quedan en la “segunda fila” del ranking (mayores tipos, mayores vinculaciones, o una TAE más elevada) podrían ejercer menos presión competitiva o estar orientadas a perfiles más vinculados y con mayor predisposición a aceptar bonificaciones.

El abaratamiento de las hipotecas, la mejora de las condiciones y la multiplicación de ofertas agresivas indican que estamos ante una auténtica guerra hipotecaria. Los bancos compiten entre sí para captar clientes con buen perfil y alta vinculación, mientras el volumen de capital prestado alcanza récords.

Para los consumidores, esta situación implica una oportunidad: es fundamental comparar con detenimiento las ofertas (TIN, TAE, productos vinculadores, comisiones) y no dejarse llevar solo por el “mejor tipo anunciado”. Al mismo tiempo, la diferencia entre “los que mejor lo hacen” y “los que están un escalón por debajo” puede representar una carga mensual más alta o mayor coste total durante la vida del préstamo.

Si el Banco Central Europeo (BCE) sigue con la puerta abierta a nuevas bajadas de tipos, el mercado podría ver aún más rebajas y condiciones excepcionales en los próximos meses, y tal vez las entidades que hoy están “menos situadas” se vean obligadas también a mover ficha.