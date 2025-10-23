Fuga de trabajadores de Madrid a la periferia: "Cuando llegué a Madrid en 2013 pagaba por un piso de 50 metros cuadrados 500 euros, y ahora cuesta 1.100"

Hoy en día, cada vez son más las personas que, trabajando en la comunidad de Madrid, toman la decisión de trasladarse a otras zonas a vivir en busca de mejores precios en la vivienda. De hecho, instituciones como la Comunidad de Madrid nos hablan de que solo un 51% de los trabajadores madrileños trabajaría en su municipio de residencia. De esta forma, los casos más habituales siguen siendo de personas que deciden mudarse a ciudades del sur de la comunidad, como Leganés, Getafe, Alcorcón o Móstoles, por los alquileres más asequibles.

Muchas veces incluso surgen casos de trabajadores que trasladan su residencia a provincias como Toledo o Guadalajara, por la cercanía con Madrid y la buena conexión ferroviaria y de autobuses entre territorios. También existen casos como el de Marina Llamas, profesora de secundaria de 36 años, que se habría visto obligada a pedir el traslado a su ciudad natal, Salamanca. “Estás haciendo que profesores de 30 o 40 años tengan que compartir piso”, ha lamentado sobre la situación que se vive con el alquiler en Madrid.

Los madrileños se alejan cada vez más de la capital

Sin embargo, en parte debido a las subidas de alquileres a nivel nacional y baja oferta de viviendas (parámetros bastante acentuados en la Comunidad de Madrid y sus alrededores), ya hay algunos que se mudan a provincias más alejadas de la capital. En la mayoría de casos solamente el trayecto diario les podría conllevar más de tres horas, pero a algunos les compensaría por las ganancias en su calidad de vida.

Dentro de los destinos más novedosos, estos se concentran sobre todo en territorios de Castilla y León como Valladolid, Ávila o Segovia, donde los trabajadores podrían optar a una mayor calidad de vida y a unos estándares inimaginables para ellos en Madrid.

Principales causas del éxodo de trabajadores

Si bien es cierto que los territorios del sur metropolitano solían ser opciones más económicas, en los últimos años sus precios se han encarecido considerablemente. Algunos medios especializados como Idealista señalan datos en el precio del metro cuadrado no vistos desde la crisis económica del 2008, y que superarían los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. Estas cifras corresponden al mes de julio de 2025:

Móstoles : El precio del metro cuadrado se sitúa en 2.627 euros , con un incremento interanual del 23,6%

: El precio del metro cuadrado se sitúa en , con un incremento interanual del Fuenlabrada : El precio del metro cuadrado se establece con unos 2.592 euros , y un incremento del 27,2%

: El precio del metro cuadrado se establece con unos , y un incremento del Alcorcón : El precio del metro cuadrado alcanza los 3.012 euros , presentando una subida del 24,5%

: El precio del metro cuadrado alcanza los , presentando una subida del Getafe : El precio del metro cuadrado se sitúan en 2.895 euros , con una subida interanual del 18,8%

: El precio del metro cuadrado se sitúan en , con una subida interanual del Leganés: El precio del metro cuadrado asciende a los 2.731 euros, con un incremento del 21,9%

Por si estos datos fueron pocos, también se ha observado una tendencia de aumento en los precios de la vivienda en las ciudades dormitorio de la periferia. Entre ellas destacan los casos de Toledo, Illescas, Seseña, o incluso zonas más alejadas como Guadalajara, Azuqueca de Henares o Ciudad Real.

En vista de los datos de encarecimiento de la vivienda, es común que muchos decidan sustituir su residencia habitual a otra zona donde vivir no le suponga un gasto imposible. En consecuencia, son muchos los que se encuentran huyendo de las subidas del metro cuadrado, antes en Madrid y ahora en las ciudades dormitorio, para poder compaginar el ámbito laboral con una vivienda digna y proporcional a los estándares de vida deseados.