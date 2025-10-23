Catalunya y Japón se alían para activar la conexión aérea entre Barcelona y Tokio lo antes posible

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este jueves la voluntad de su gobierno de "hacer realidad lo antes posible el vuelo directo entre Barcelona y Tokio, una herramienta clave para impulsar las relaciones empresariales, la inversión y el intercambio de conocimiento". Illa ha hecho público este compromiso en la inauguración del XXV Foro España Japón, el principal encuentro institucional y de diplomacia pública entre ambos países. En esta edición, el encuentro ha reafirmado su papel como plataforma clave de diálogo político, económico y cultural, reuniendo en Barcelona a aproximadamente 150 representantes de la administración, la empresa, la academia y la sociedad civil de España y Japón.

Además de Illa, el acto inaugural ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación Consejo España Japón y CEO de Fujitsu España y Portugal, Ángeles Delgado, que es copresidenta del foro junto a Yoshio Sato, asesor especial del conglomerado japonés Sumitomo Life. En su intervención, Delgado ha celebrado "el orgullo de conmemorar 25 ediciones que simbolizan la confianza construida entre dos países amigos", y ha rendido homenaje a Antonio Garrigues Walker y Josep Piqué, "cuyas visiones consolidaron este espacio de diálogo bilateral". Delgado ha subrayado asimismo la elección de Barcelona como sede de esta edición, "una ciudad abierta, mediterránea y global, puerta de España hacia Asia".

El presidente de la Generalitat ha destacado, por su parte, que "Catalunya ha vuelto al mundo, y el mundo ha vuelto a Catalunya" y ha subrayado el papel de Japón como socio esencial en los ámbitos económico, científico y cultural. "Queremos profundizar aún más la relación con Japón porque estamos convencidos de que tenemos un amplio abanico de oportunidades que explorar en beneficio de ambas partes", ha afirmado el titular del Govern. Illa ha recordado que actualmente existen 255 filiales de 167 empresas japonesas establecidas en Catalunya y que más de 800 empresas catalanas exportan al mercado japonés.

Entre las personalidades asistentes al acto se encontraban también Takahiro Nakamae, embajador de Japón en España; Luis Fonseca, director general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Seiichiro Taguchi, director general adjunto de la División de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón; Íñigo de Palacio, embajador de España en Japón; María Victoria Román, secretaria general de la Fundación Consejo España Japón; y Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcaldía de l’Ajuntament de Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio, en el centro, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch. / Toni Albir / EFE

Durante la jornada inaugural, los participantes han debatido sobre los principales retos y oportunidades de la relación bilateral en torno a tres grandes ejes: el de la geopolítica y economía global, el de la gestión de catástrofes naturales y el de la seguridad alimentaria y cooperación agroalimentaria, en la que destaca el potencial de colaboración científica y empresarial. En este ámbito, España y Japón buscan soluciones sostenibles e innovadoras para enfrentar los efectos del cambio climático en la alimentación. La sesión destaca la unión entre gastronomía e innovación agroalimentaria para crear modelos más resilientes y ecológicos.

Desde 1997

El Foro España Japón se celebra de forma alterna en ambos países desde 1997 y constituye el principal espacio de diplomacia pública entre España y Japón. Su objetivo es fortalecer los lazos institucionales, promover la cooperación económica, científica y cultural, y favorecer un conocimiento mutuo más profundo entre ambas sociedades. Organizado por la Fundación Consejo España Japón, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Departamento de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, y con el apoyo de la Diputación de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, esta edición vuelve a celebrarse en la capital catalana 20 años después de su última cita en la ciudad.