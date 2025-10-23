Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión exterior

España, imán de inversión: Cuerpo defiende en Londres el "buen momento" económico y busca más capital británico

El ministro Carlos Cuerpo viaja a Londres para reforzar la relación comercial y captar fondos en sectores estratégicos (infraestructura, farma y 'ciencias de la vida') mientras apela a las mejores previsiones macroeconómicas para 2025

Carlos Cuerpo: "España es un socio confiable de la OTAN y estamos comprometidos con aumentar la inversión en Defensa"

Carlos Cuerpo participa en la Cumbre Empresarial España-Reino Unido.

Carlos Cuerpo participa en la Cumbre Empresarial España-Reino Unido. / GUILLERMO GARRIDO - EFE

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aterrizó en Londres con un mensaje claro: atraer inversión real y financiera y consolidar la asociación bilateral con el Reino Unido tras la cumbre entre los presidentes español y británico este verano. En la rueda de prensa, Cuerpo subrayó que España presenta "un buen momento de la economía española" y adelantó que explicará a inversores y analistas "un análisis exhaustivo de la situación actual de la economía española y de las buenas perspectivas que tenemos hacia delante".

El ministro enfatizó cifras que apuntalan su discurso: un stock de inversión bilateral de 150.000 millones y un comercio bilateral en bienes y servicios cercano a 80.000 millones, según la nota oficial de su visita. En ese marco, Cuerpo sitúa a la inversión productiva (greenfield) como vector clave: citó datos que sitúan a España entre los principales destinos de proyectos productivos internacionales en el periodo reciente. Instituciones oficiales y organismos de promoción recuerdan que, según la base de datos de fDi/Financial Times, España ha ocupado un lugar destacado en proyectos greenfield entre 2018 y 2024, lo que refuerza el argumento del ministerio sobre la calidad de la llegada de inversión.

El mensaje macroeconómico que llevará Cuerpo a las reuniones con bancos, analistas y fondos se apoya además en previsiones externas favorables: el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa a España como una de las economías avanzadas con mayor dinamismo en 2025, según las últimas proyecciones del World Economic Outlook; y firmas como BBVA Research y el Panel de Funcas han revisado al alza sus previsiones para 2025-2026, lo que proporciona un aval técnico a la narrativa del ministro.

Cooperación entre Madrid y Londres

En el plano bilateral, la agenda de Cuerpo abarca encuentros con su homólogo Peter Kyle y con la ministra Rachel Reeves, además de un roadshow de startups y reuniones con inversores, en línea con el marco estratégico bilateral que Madrid y Londres acordaron este año para profundizar cooperación comercial y financiera. El Gobierno español, según la nota de prensa oficial, quiere también avanzar en aspectos regulatorios y de movilidad laboral que afectan a empresas y trabajadores transfronterizos.

Con tono promocional pero con datos, la visita persigue transformar el momentum económico en proyectos concretos: más inversión productiva, más financiación para startups y una mayor integración empresarial entre ambos países. Cuerpo cerró su intervención recordando el objetivo: "seguir fomentando esa llegada de inversión a España", un reto que ahora deberá traducirse en compromisos y anuncios en las próximas 48 horas en la capital británica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  2. Bajar las pensiones a toda costa
  3. La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
  4. La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
  5. Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
  6. Gonzalo Bernardos vaticina un repunte del mercado inmobiliario: “Hay una barbaridad de jóvenes que van a poder comprar vivienda”
  7. Ouigo abre una nueva ruta de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla
  8. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981

Las imágenes más destacadas de la vida de Antonio Tejero

Las imágenes más destacadas de la vida de Antonio Tejero

"Tuve un sangrado más abundante y me encontré de repente en un trabajo de parto": un estudio revela la desinformación sobre los abortos prematuros

"Tuve un sangrado más abundante y me encontré de repente en un trabajo de parto": un estudio revela la desinformación sobre los abortos prematuros

Alarma en tu taza: estos son los motivos por los que el precio del café bate récords históricos

Alarma en tu taza: estos son los motivos por los que el precio del café bate récords históricos

Javier Morant, autónomo, vuelve a la carga: "Así es un día pagando más de 10.000 euros en impuestos"

Javier Morant, autónomo, vuelve a la carga: "Así es un día pagando más de 10.000 euros en impuestos"

RTVE da otro golpe de efecto y deja a Movistar Plus+ sin la Copa del Rey

RTVE da otro golpe de efecto y deja a Movistar Plus+ sin la Copa del Rey

La actriz Hiba Abouk revela que perdió un papel por su apoyo a Palestina: “Si me cierran puertas por ese motivo, me alegro”

La actriz Hiba Abouk revela que perdió un papel por su apoyo a Palestina: “Si me cierran puertas por ese motivo, me alegro”

Así ha presentado el Ayuntamiento de Barcelona en París el paso del Tour de 2026 por la ciudad

Así ha presentado el Ayuntamiento de Barcelona en París el paso del Tour de 2026 por la ciudad