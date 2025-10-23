Elian destina más de 200 millones de euros a construir una segunda planta en el Port de Barcelona

El fabricante agroalimentario Elian, filial del grupo estadounidense Viserion, destinará más de 200 millones de euros en la construcción de una segunda planta en el Port de Barcelona. La compañía ya cuenta con instalaciones allí: una fábrica de proteína vegetal en el Moll Álvarez de la Campa, que adquirió a la multinacional estadounidense Cargill. La compra de dicha fábrica supuso el desembarco de Elian en el Port de Barcelona, que ahora redobla su presencia en la ciudad condal.

Así lo ha manifestado este jueves el CEO de la compañía, Andreu Martín, en el acto de presentación de Barcelona. Tal y como recoge 'Europa Press', también han asistido al acto el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró.

Más concretamente, Elian planea construir una planta de tratamiento de proteína vegetal, que se ubicará en una parcela anexa a las instalaciones existentes de Elian en el puerto, que le supuso una inversión superior a los 100 millones de euros, y que le permitirá ocupar un total de 90.000 m2 en la infraestructura portuaria --ambas ocupan 45.000 m2--.

Se prevé que las obras comiencen en noviembre, y su finalización está programada para el cuarto trimestre de 2027. En cuanto a los puestos de trabajo que generará la iniciativa, la empresa aún no cuenta con estimaciones precisas. Sin embargo, afirman que, sin duda, "impulsará el talento local".

A través de la construcción de esta nueva planta, que cuenta con una concesión de 40 años, Elian prevé pasar de una facturación anual de alrededor de 400 millones de euros a los 500 millones e incrementar sus exportaciones hacia Europa, especialmente en Francia, Italia, Reino Unido y otros países de Europa occidental.

Una planta única en el mundo

Durante la presentación, tal y como recoge 'Europa Press', Martín, ha destacado que la nueva planta "será la primera y única en el mundo con un proceso integral y eficiente libre de hidrocarburos", desde las habas de soja hasta productos finales de consumo humano, con un proceso de origen vegetal renovable.

"Barcelona es nuestro centro de crecimiento en Europa. Si actualmente suministramos sobre todo a Catalunya y Aragón, ahora queremos hacerlo también en Europa", ha subrayado Martín, quien ha instado a mejorar la conexión ferroviaria con el puerto a fin de reducir su impacto ambiental durante el transporte de productos.

Esta operación ha requerido la reordenación interna del puerto, ya que la nueva planta ocupará una parcela de la que actualmente tenía la concesión el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y en la que el 90% de la actividad se destinaba a la Terminal del Café.

Por parte del Govern, Baró ha hecho hincapié en que se trata de un "proyecto de mantenimiento y crecimiento de inversión extranjera", así como de la reindustrialización tras la adquisición de la anterior planta, comprada al grupo Cargill.