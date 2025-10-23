DIRECTO | David Regades: «Vigo dispone de un ecosistema en el sector fotónico, no solo de una factoría, por lo que es más difícil que se pueda mover»

Vigo acoge este jueves un foro sobre la posición estratégica de la ciudad en la industria de los chips fotónicos. El encuentro, 'Vigo, capital de la fotónica en España', se desarrolla en la sede de Zona Franca y cuenta con tres mesas redondas, una ponencia y un diálogo a cargo de referentes del sector.

La cita comienza a las 10.00 horas con el discurso de bienvenida del CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y será clausurada a partir de las 12.30 h con la intervención de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

A lo largo de la mañana, aportarán sus ideas y experiencias profesionales de empresas de la talla de Indra, Sparc, Gradiant, UARX Space, Marine Instruments, Alén Space, Delta Vigo, Urovesa, Citic HIC Gándara Censa y GKN Driveline Vigo, todas ellas con sede en Galicia. Además, estará presente la firma Alcyon Photonics, así como el director general de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), Javier Ponce.

Los chips fotónicos están muy demandados actualmente en la telefonía, automoción, defensa, industria de videojuegos y aeropuertos. Estos semiconductores utilizan la luz, y no la electricidad, con lo que son capaces de transmitir datos de manera mucho más veloz, entre otros beneficios que aporta esta tecnología puntera.

A finales del 2027, se prevé que arranque el funcionamiento de la fábrica de chips fotónicos del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de la Zona Franca de Vigo, al amparo de Sparc. En Europa, tan solo existen plantas como esta en Alemania, Francia y Países Bajos.

Sigue más abajo el minuto a minuto del foro.

David Regades: «Vigo dispone de un ecosistema, no solo de una factoría» David Regades, el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, destaca la confianza depositada en el proyecto de los chips fotónicos en Vigo. «Hace 6 años, estábamos solos el Concello de Vigo y la Zona Franca con una idea nacida de la UVigo, y a finales de año pondremos la primera piedra de la factoría de semiconductores». «Nadie sabía cómo se construía entonces», recuerda. Destaca igualmente la cantidad movilizada para el sector fotónico en la ciudad, «más de 120 millones de euros». Ensalza que Vigo goza ya de un «ecosistema», y «no solo una factoría», por lo que «es más difícil que se pueda mover a otro lugar». Tras las primeras palabras, presenta a los asistentes la hoja de ruta del sector fotónico en la Ciudad Olívica, desde su origen hasta el futuro de la industria en tierras gallegas.

Abel Caballero, esta mañana. / Marta G. Brea Abel Caballero: «Se recordará dentro de 10 años como un momento muy importante en España» El alcalde, Abel Caballero, comienza su discurso con una comparación entre la revolución de los chips fotónicos y la adaptación de los astilleros vigueses «de la madera al hierro» Ya entonces «éramos capaces de ofrecer cualificacion de gran envergadura», destaca el regidor. Tras el paso de las décadas, incide, conviven «el conjunto de astilleros más grande de Europa» con el «crecimiento del ámbito del motor en la ciudad». La revolución fotónica de la que Vigo es epicentro «se recordará dentro de 10 años como un momento muy importante en toda España». «Seremos la factoría que más chips fotónicos produce en el mundo», zanja Caballero.

Arranca el foro 'Vigo, capital de la fotónica en España' Arranca en la sede de Zona Franca el foro 'Vigo, capital de la fotónica en España'. La cita comienza con la intervención del CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, que dará paso a la bienvenida de honor, a cargo del alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Tras las palabras del regidor, iniciará su ponencia el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, que lleva por título 'El potencial y el efecto transformador del proyecto de chips fotónicos de Vigo.

Aitor Moll: «Vigo reafirma su papel en sectores estratégicos» Aitor Moll destaca el papel de Vigo en el ámbito fotónico «no solo como avance tecnológico, sino como motor clave para la revolucion industrial del futuro». Con este paso, «Vigo reafirma su papel en sectores estratégicos», reafirma el CEO de Prensa Ibérica. La industria de los semiconductores será «fundamental en los próximos años», finaliza Moll.

'Photocall' del evento. / Edgar Melchor Todo listo para el inicio del foro en Zona Franca Tras la recepción de ponentes e invitados, a las 10.00 horas aproximadamente comenzará el foro 'Vigo, epicentro de la fotónica en España'. Todo listo ya en la sede de Zona Franca en Vigo.