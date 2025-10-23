Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

'Vigo, capital de la fotónica en España'

DIRECTO | David Regades: «Vigo dispone de un ecosistema en el sector fotónico, no solo de una factoría, por lo que es más difícil que se pueda mover»

La sede de Zona Franca acoge durante la mañana de este jueves tres mesas redondas, una ponencia y un diálogo a cargo de referentes del sector de la fotónica en España

Fabricación en Vigo de un chip fotónico.

Fabricación en Vigo de un chip fotónico. / Universidade de Vigo

Edgar Melchor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Vigo acoge este jueves un foro sobre la posición estratégica de la ciudad en la industria de los chips fotónicos. El encuentro, 'Vigo, capital de la fotónica en España', se desarrolla en la sede de Zona Franca y cuenta con tres mesas redondas, una ponencia y un diálogo a cargo de referentes del sector.

La cita comienza a las 10.00 horas con el discurso de bienvenida del CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y será clausurada a partir de las 12.30 h con la intervención de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

A lo largo de la mañana, aportarán sus ideas y experiencias profesionales de empresas de la talla de Indra, Sparc, Gradiant, UARX Space, Marine Instruments, Alén Space, Delta Vigo, Urovesa, Citic HIC Gándara Censa y GKN Driveline Vigo, todas ellas con sede en Galicia. Además, estará presente la firma Alcyon Photonics, así como el director general de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), Javier Ponce.

Los chips fotónicos están muy demandados actualmente en la telefonía, automoción, defensa, industria de videojuegos y aeropuertos. Estos semiconductores utilizan la luz, y no la electricidad, con lo que son capaces de transmitir datos de manera mucho más veloz, entre otros beneficios que aporta esta tecnología puntera.

A finales del 2027, se prevé que arranque el funcionamiento de la fábrica de chips fotónicos del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de la Zona Franca de Vigo, al amparo de Sparc. En Europa, tan solo existen plantas como esta en Alemania, Francia y Países Bajos.

Sigue más abajo el minuto a minuto del foro.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  2. Bajar las pensiones a toda costa
  3. La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
  4. La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
  5. Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
  6. Gonzalo Bernardos vaticina un repunte del mercado inmobiliario: “Hay una barbaridad de jóvenes que van a poder comprar vivienda”
  7. Ouigo abre una nueva ruta de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla
  8. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

Yolanda Díaz da marcha atrás en la petición de dimisión de Isabel Rodríguez: "No va de personas, da igual una ministra que otra"

Yolanda Díaz da marcha atrás en la petición de dimisión de Isabel Rodríguez: "No va de personas, da igual una ministra que otra"

Junts convoca a la dirección el lunes en Perpinyà para decidir si retira su apoyo a Sánchez

Junts convoca a la dirección el lunes en Perpinyà para decidir si retira su apoyo a Sánchez

DIRECTO GAZA | Israel bombardea de nuevo el sur de Gaza

DIRECTO GAZA | Israel bombardea de nuevo el sur de Gaza

Adiós a la mítica Ferretería Llanza de Barcelona: su dueño se jubila a los 92 años

Adiós a la mítica Ferretería Llanza de Barcelona: su dueño se jubila a los 92 años

Sánchez responde al aviso de Junts que una ruptura abriría la puerta “a la involución de PP y Vox”

Sánchez responde al aviso de Junts que una ruptura abriría la puerta “a la involución de PP y Vox”

Así es el salario mínimo común para la Unión Europea que propone Pedro Sánchez: cuantía y rangos salariales

Así es el salario mínimo común para la Unión Europea que propone Pedro Sánchez: cuantía y rangos salariales

DIRECTO | EEUU anuncia un aumento de las sanciones económicas contra Rusia

DIRECTO | EEUU anuncia un aumento de las sanciones económicas contra Rusia

Este es el coche con el que Rosalía presentó su último disco

Este es el coche con el que Rosalía presentó su último disco