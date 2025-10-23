El Corte Inglés, Ikea y otras grandes superficies mejorarán las condiciones laborales en 2026

El sector de los centros comerciales continúa creciendo. Actualmente, en España hay 585 centros y parques comerciales, que generan cerca de 870.000 puestos de trabajo.

El Convenio colectivo del sector de los grandes almacenes, vigente desde 2023 y hasta 2026, establece mejoras para los trabajadores del sector, entre las cuales destaca un aumento progresivo del salario y una reducción de la jornada laboral.

Aumento salarial progresivo

Los trabajadores de grandes almacenes como Ikea, El Corte Inglés o Action verán un aumento del 3% anual en sus sueldos hasta 2028. En este 2025, los salarios mínimos establecidos en el sector han sido los siguientes:

Grupo base : 16.945 euros anuales (9,57 euros por hora).

: 16.945 euros anuales (9,57 euros por hora). Grupo profesional : 17.453,58 euros anuales (9,86 euros por hora).

: 17.453,58 euros anuales (9,86 euros por hora). Grupo coordinador : 19.024 euros anuales (10,74 euros por hora).

: 19.024 euros anuales (10,74 euros por hora). Grupo técnico: 20.736 euros anuales (11,71 euros por horas).

Reducción de la jornada laboral

Otra de las medidas que recoge el convenio es la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas que, según lo previsto, se llevará a cabo a partir de enero de 2026. Actualmente, en el sector de los centros comerciales la jornada ronda las 39 horas semanales; por lo tanto, esta medida supone una mejor conciliación familiar para los empleados.

Además, el acuerdo contempla una disminución del número de domingos y festivos de trabajo obligatorio, una de las reivindicaciones más demandadas por los empleados del sector.

Crecimiento del sector

El crecimiento económico del sector se mantiene sólido. En 2024, los centros comerciales españoles alcanzaron una facturación total de 55.474 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,9% respecto a 2023.

Asimismo, los centros comerciales recibieron 1.907 millones de visitas, un aumento del 3,2% frente a los datos del año anterior. Esta actividad representó el 9% del PIB del sector servicios y el 1% del PIB total nacional.