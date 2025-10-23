La biotecnológica Vytrus crece con una nueva planta de producción en Terrassa

Un poco porque sigue creciendo sin parar. Otro poco porque tener clientes cada vez más grandes y exigentes les obliga a trabajar con mayor volúmenes, y más rápido. Y, también, porque así se aseguran llegar al objetivo previsto en 2027. Es por todo esto que Vytrus Biotech ha decidido ampliar en 1.500 metros cuadrados sus instalaciones, con el fin de triplicar su capacidad de producción.

Esta empresa que desarrolla, produce y vende principios activos para el sector de la cosmética pondrá, así, en marcha una nueva planta de fabricación en Terrassa (Vallés Occidental), prácticamente al lado de donde tienen las oficinas en las que hasta el momento agrupaban los servicios corporativos, los laboratorios de i+D y la producción. Ahora, estas oficinas servirán solo para lo primero, y la elaboración se concentrará en estas nuevas instalaciones. En total, esta compañía cotizada operará sobre una superficie total de 3.000 metros cuadrados, que, de momento, hacen funcionar casi 50 trabajadores.

Esto hará que puedan multiplicar por tres su capacidad de fabricación, lo que permitirá atender –según justifican en un comunicado– el incremento de la demanda global de sus ingredientes activos naturales. En concreto, han detectado un especial buen comportamiento de las propuestas que tienen que ver con combatir el envejecimiento, fortalecer la salud capilar y darle más luz al rostro, tres áreas claramente en auge.

La biotecnológica prevé invertir un total de 3,5 millones de euros de aquí a finales de 2026 para equipar el lugar y ponerlo en marcha. El acuerdo de alquiler lo hace suyo durante al menos 15 años.

El dinero vendrá en un 50% de los recursos propios y en otro 50% de un crédito pedido a los bancos, una decisión que relacionan con querer buscar un "perfil financiero equilibrado y prudente", pero que asegure, al mismo tiempo, "la capacidad de ejecutar una inversión de impacto estratégico".

Cifras de crecimiento

Vytrus Biotech incrementó en un 35% sus ventas el año pasado, hasta situarlas en los 5 millones de euros, y si tiene un segundo semestre como el primero, va camino de duplicar la cifra este año. En la primera mitad de 2025, esta empresa catalana facturó casi 5 millones de euros, un 75% más que en el mismo periodo de 2024. Relacionan este crecimiento con haber empezado a hacer venta directa en España y Francia, pero también con el buen comportamiento generalizado en Estados Unidos, en Asia (especialmente la India) o Latinoamérica. Todo esto se tradujo en un resultado neto casi el triple de abultado que el año previo, casi 1,5 millones de euros a mitad de año.

"Estos buenos datos impulsan las previsiones de la biotecnológica, que a principios de 2024 publicó un plan estratégico con el que espera alcanzar los 12 millones de euros de cifra de negocio y los 5 millones de euros de 'ebitda' [resultado antes de restar determinados gastos contables] en 2027", se indica en el comunicado en el que se informa de la operación.

En él queda claro que la ambición de la firma es convertirse en "referente internacional en biotecnología aplicada a la cosmética", y que la estrategia para lograrlo pasa, por lo menos los próximos dos años, por seguir apoyando el crecimiento natural de sus ventas, firmar acuerdos de colaboración con otras empresas e incluso adquirir a otras que les permitan acceder a nuevos negocios relacionados con la dermocosmética o a tecnologías complementarias a las de las células madres vegetales.