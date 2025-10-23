Bankinter impulsa su beneficio un 11% y se encamina a otro año récord

Bankinter sigue su racha de resultados históricos. La entidad cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 811,5 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que consolida un ritmo de crecimiento superior al de ejercicios previos.

Con estas cifras, el banco que dirige Gloria Ortiz se encamina a otro año de ganancias récord, tras los 953 millones que logró en todo 2024.

El grupo financiero atribuye esta evolución al aumento de su cuota de mercado en los distintos países y líneas de negocio en los que opera, así como a la fortaleza de su balance. Este dinamismo ha servido, además, para amortiguar el impacto del entorno de tipos de interés más moderados, que redujo el margen de intereses un 3,5% interanual, hasta los 1.667 millones de euros.

Las comisiones elevan ingresos

Pese a esa caída, la entidad observa una tendencia de mejora trimestre a trimestre, impulsada por la reducción del coste de los depósitos. En paralelo, el retroceso del margen de intereses se ha compensado con el fuerte crecimiento de otras áreas como la gestión de activos, la intermediación bursátil, el negocio transaccional con empresas o los seguros. Estos servicios, más intensivos en comisiones, elevaron los ingresos netos por este concepto hasta 577 millones de euros, un 10,6% más que un año antes.

En conjunto, el margen bruto —que recoge todos los ingresos del grupo— alcanzó los 2.251 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,7% frente al mismo periodo de 2024.

La rentabilidad también se situó en niveles históricamente altos: el ROE (retorno sobre recursos propios) se elevó al 18,2%, mientras que el ROTE (rentabilidad sobre capital tangible) subió al 19,4%, reflejando la capacidad del banco para mantener su crecimiento incluso en un entorno financiero menos favorable.

(Próxima ampliación)