Así es el salario mínimo común para la Unión Europea que propone Pedro Sánchez: cuantía y rangos salariales

El pasado sábado 18 de octubre se celebró el congreso socialista europeo en Ámsterdam. Pedro Sánchez aprovecharía el evento para poner sobre la mesa una cuestión: el salario mínimo interprofesional. El directivo español habría defendido la idea de establecer un salario mínimo común para todos los países miembros de la Unión Europea.

Los datos oficiales de Eurostat establecen los umbrales del salario mínimo entre Bulgaria con unos 551 euros mensuales y Luxemburgo, donde las cifras salariales se sitúan en 2.704 euros al mes. En el caso de España, desde el 11 de febrero de 2025, el salario mínimo se sitúa en los 16.576 euros anuales, repartidos en 14 pagas de 1.184 euros.

Además, las variables solo afectan a 22 de los 27 países miembros, los cuales poseen un salario mínimo establecido oficialmente. En este caso, las excepciones serían cinco países: Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia.

Los rangos de salario mínimo europeo

A nivel general, el informe de la Unión Europea establece tres rangos de ingresos a través de los sueldos de los europeos:

Sueldos mayores a 1.500 euros mensuales : Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Francia

: Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Francia Sueldos entre 1.000 y 1.500 euros mensuales : España, Eslovenia, Polonia, Lituania, Grecia, Portugal y Chipre

: España, Eslovenia, Polonia, Lituania, Grecia, Portugal y Chipre Sueldos por debajo de los 1.000 euros mensuales: Croacia, Malta, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Letonia, Hungría y Bulgaria.

Los datos ofrecen una tendencia llamativa: tanto países miembros de la Unión Europea como candidatos habrían aumentado sus niveles salariales en la última década. Los datos comparaban cifras del mes de julio de 2025 con los datos del mismo mes, pero en el año 2015.

Además, se evidenciaría una tendencia de crecimiento anual medio más acentuada en países eslavos, frente al contexto de los territorios mediterráneos.

Los niveles de poder adquisitivo en Europa

Por otro lado, el organismo establece una serie de estándares de poder adquisitivo, también denominados EPA, contabilizados mediante puntos. De este modo, cuantos más EPA, mayor poder adquisitivo. En este caso, se han vuelto a establecer los tres mismos rangos de puntuación que en el salario:

Salarios mínimos superiores a 1.500 EPA : Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Francia, España y Polonia

: Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Francia, España y Polonia Salarios mínimos entre 1.000 y 1.5000 EPA : Eslovenia, Rumanía, Croacia, Lituania, Grecia, Portugal, Chipre, Malta y Hungría

: Eslovenia, Rumanía, Croacia, Lituania, Grecia, Portugal, Chipre, Malta y Hungría Salarios mínimos por debajo de 1.000 EPA: Eslovaquia, Chequia, Bulgaria, Letonia y Estonia

En el caso concreto del poder adquisitivo, observamos que España acabaría mejor parada en este parámetro, en comparación con otros territorios de Europa. A pesar de que muchos países están repartidos de forma uniforme por los grupos, bien es cierto que muchos países del este europeo siguen situándose por debajo de la media de poder adquisitivo europeo.

Si hay algo que nos queda claro es que, pese a la novedosa propuesta que sería un salario mínimo europeo, no es una opción viable en la actualidad europea. Datos como el poder adquisitivo y el propio contexto legislativo y económico de los países ya supondrían un obstáculo a considerar por los líderes europeos. Por ello, una posible unificación de las cifras de ingresos salariales en la Unión Europea se convertiría en un objetivo poco realista a largo plazo.