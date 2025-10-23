Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector agrario

Agricultura ha invertido 59 millones en seis actuaciones para mejorar el regadío en Extremadura

Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, ha participado este jueves en la II Jornada Técnica 'Infraestructuras de regadío: inversión con retorno social y territorial'

Imagen de archivo de un regadío.

Imagen de archivo de un regadío. / EP

El Periódico Extremadura

EP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado más de 59 millones de euros en seis actuaciones de modernización y transformación de regadíos en la comunidad autónoma de Extremadura.

Cuatro de ellas se encuentran en ejecución y las otras dos restantes ya han sido entregadas a sus respectivas comunidades de regantes, según ha señalado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García.

La exconsejera extremeña del ramo ha recordado asimismo que el pasado mes de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la firma del convenio entre el ministerio y la Junta de Extremadura para la realización de las obras de modernización y consolidación de la comunidad de regantes de Badajoz-Canal de Orellana, la comunidad general del Canal de Orellana y la Presa de las Fraguas.

Marco común de colaboración técnica

Este acuerdo establece un marco común de colaboración técnica y financiera para la realización de "todas las actuaciones en las comunidades de regantes declaradas de interés general, así como las que puedan ser declaradas en el futuro".

En este sentido, Begoña García ha afirmado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha propuesto que el sector del regadío cuente con unas infraestructuras "modernas y eficientes", que cuiden y no desperdicien "ni una sola gota de agua, ni un solo rayo de sol", porque ambos recursos son claves e imprescindibles para "disfrutar de un sector agroalimentario sano, fuerte y competitivo a nivel mundial".

Así lo ha destacado durante la inauguración de la II Jornada Técnica 'Infraestructuras de regadío: inversión con retorno social y territorial', que ha organizado la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Tajo (Fertajo).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  2. El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
  3. Bajar las pensiones a toda costa
  4. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  5. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  6. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  7. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
  8. Andy Morales recibe el galardón a la trayectoria en los Premios Latino tras el final de Andy y Lucas y pone fecha a su debut en solitario

Sánchez acuerda con Alemania avanzar hacia la oficialidad del catalán en la UE tras el órdago de Junts

Sánchez acuerda con Alemania avanzar hacia la oficialidad del catalán en la UE tras el órdago de Junts

Tamara Galimova, experta en ahorro e inversión, sobre las ventajas que tiene ser autónomo: "Todos deberíamos serlo al menos una vez en la vida"

Tamara Galimova, experta en ahorro e inversión, sobre las ventajas que tiene ser autónomo: "Todos deberíamos serlo al menos una vez en la vida"

'Versión española', en la Seminci de Valladolid con Malena Alterio

'Versión española', en la Seminci de Valladolid con Malena Alterio

Un taxista se salva por segundos de ser aplastado por una enorme roca

Un taxista se salva por segundos de ser aplastado por una enorme roca

Amnistía acusa a TikTok de exponer a niños a contenidos que fomentan el suicidio y la depresión

Amnistía acusa a TikTok de exponer a niños a contenidos que fomentan el suicidio y la depresión

Las Fiscalías de Sevilla y Andalucía investigan los cribados de cáncer

Las Fiscalías de Sevilla y Andalucía investigan los cribados de cáncer

El Consejo General del Poder Judicial cubre 21 de las 31 plazas vacantes del Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial cubre 21 de las 31 plazas vacantes del Tribunal Supremo

Isabel Preysler emociona en 'El hormiguero' al abrir su vida como nunca para presentar sus memorias: "Me tuve que casar embarazada"

Isabel Preysler emociona en 'El hormiguero' al abrir su vida como nunca para presentar sus memorias: "Me tuve que casar embarazada"